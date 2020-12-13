التحقيق مع عاطل استولى على ساحة انتظار سيارات بإيصالات مزورة بالغردقة

تحقق أجهزة الأمن بمدينة الغردقة، اليوم الأحد، مع عاطل استولى على ساحة انتظار للسيارات بمنطقة الممشى السياحي بالمدينة، وتحصيل مقابل انتظار لحسابه الخاص لعدة أشهر بإيصالات مزورة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعدد شكاوى المواطنين من قيام أحد الاشخاص بتحصيل 10 جنيهات منهم مقابل السماح لهم بالانتظار بسياراتهم داخل الساحة المملوكة لمجلس المدينة بمنطقة الممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة.

وأسفرت تحريات مباحث قسم شرطة أول الغردقة عن استيلاء عاطل على المنطقة المخصصة لساحة انتظار السيارات من قبل مجلس مدينة الغردقة، وقيامه بطباعة إيصالات مزورة لتحصيل مقابل انتظار بالساحة من المواطنين دون وجه حق، وذلك منذ عدة أشهر.

وصرح مسؤولو مجلس مدينة الغردقة بأن الساحة خُصصت لانتظار السيارات ولكن غير مؤجرة، والشخص الذي يقوم بتحصيل أموال من المواطنين ليس له أي علاقة بها، والإيصالات التي يعطيها للمواطنين مزورة، وأنه جار طرح ساحة الانتظار للإيجار في مزاد علني خلال الفترة المقبلة.