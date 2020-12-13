منسق "2 كفاية": حملات موجهة للرجال لتفعيل دورهم في تنظيم الأسرة

قال أحمد يونس، منسق مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن، إن هناك حملات موجهة للرجال من أجل العمل على تنظيم الأسرة ويتم الجلوس معهم على المقاهي، وكذلك يتم استخدام مسارح الشارع، التي تشهد تفاعلا كبيرا في الصعيد من جانب الرجال، بجانب استخدام الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والإذاعة التي تلقى رواجا في صعيد مصر لدى الرجال.

وأضاف "يونس" خلال استضافته في برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية “EXTRA NEWS” وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، أن عالم الدين له تأثير كبير في صعيد مصر، والناس تستمتع له ويخبرهم أن البنت لا تقل عن الولد في الأهمية، فهي تعمل طبيبة وسفيرة ووزيرة ولا تقل عنه في أي شيء، ويخبر عالم الدين الرجال بأنهم المسؤولون عن نوع الجنين، بجانب إطلاق لهم حملة "العزوة مش عدد".

وأوضح "يونس" أن الرجل يكون أكثر تحكما في بعض الأسر، وبعض الأسر لا تستطيع المرأة التحكم فيها، لذا تلجأ المثقافة للسؤال عن المؤثر في الأسرة من أجل الجلوس معه من أجل العمل على تنظيم الأسرة.

وتابع، "يتم سؤال السيدة عن نوع الوسيلة التي تناسبها من خلال طبيبات ويتم اختيار أفضل وسيلة لتنظيم الأسرة وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع "مودة" الذي نفذته وزارة التضامن، ويستهدف كل المقبلين على الزواج، ويخاطب ويخاطب المجندين في الجيش والشرطة والطلاب في كل الجامعات وهناك خطوات ملموسة على أرض الواقع.