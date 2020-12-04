انطلاق حملة تنظيم الأسرة بالمنيا الأحد المقبل: تستمر حتى 17 ديسمبر
كتب:
اسلام فهمي
06:44 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020
قوافل طبيه
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن موعد الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، المقامة تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان.
وأكدت المديرية أن الحملة سوف تنطلق الأحد المقبل، الموافق 6 ديسمبر، بمدن وقرى المحافظة، ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" التي يتم تنفيذها، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.
وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعي المجتمع، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء ماهر، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية، ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.
وكشفت أمساء، أن الحملة ستكون على مستوى جميع إدارات المنيا الصحية على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى من الأحد 6/12 حتى الخميس 10/12 في مراكز سمالوط وبنى مزار ومغاغة وأبوقرقاص وديرمواس، فيما تبدأ المرحلة الثانية من السبت 13/12 حتى الأربعاء 17/12 في المنيا ومطاى والعدوة وملوي.