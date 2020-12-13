طارق الشيخ: أفكر جديا في تقديم أغنية للزمالك

قال الفنان طارق الشيخ، إنه يفكر جديا في تقديم أغنية خاصة لجمهور الزمالك، بعد أن غضب منه عدد كبير من عشاق الفانلة البيضاء، إثر ظهوره مؤخرا في برنامج "أبلة فاهيتا"، وتقديمه أغنية "القاضية ممكن".

وأوضح طارق الشيخ لـ"لوطن"، أنه ينتمي لنادي الزمالك ويشجعه منذ نعومة أظافره، وأنه خلال الأيام الماضية، عرض عليه عدد كبير من الأفكار لكي يقدم إحداها في أغنية.

وأشار الشيخ، إلى أنه لم يقرر بعد أي أغنية منهم سيطرحها، نظرا لأن كل ما يشغل باله هو عدم غضب الجمهور الأبيض منه.

وعلى جانب آخر، كان المطرب طارق الشيخ، اعتذر لجماهير نادي الزمالك، بسبب الأغنية المثيرة للجدل ضد الفريق الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، مشددًا على أنه مشجع لنادي الزمالك، كما اشتكى من تعرضه للسباب من عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأغنية، بلغ عددهم نحو 200 ألف شخص.

وقال "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أكتر من 200 ألف زملكاوي على الصفحة قعدوا يشتموا"، ليرد عليه مقدم البرنامج ممازحا إياه: "يبان على جمهور الزمالك إنه قليل، لكن إحنا كتير"، ليقول المطرب: "عارف إننا كتير أوي وفي الأيام اللي فاتت كترنا أوي، لكني أقصد إننا مش عشان خسرنا بطولة يبقى خسرنا كل البطولات".

وأكد المطرب طارق الشيخ، أنه مشجع لنادي الزمالك: "إحنا بنعمل أغاني وعكسها، والبرنامج ساخر، ولما قالوا لي غني عن الزمالك رفضت، وعدنا الجزء ده من الحلقة أكثر من مرة، لكن قالوا لي هتغني عشان مبادرة لا للتعصب".