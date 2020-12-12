طارق الشيخ عن سخريته من الزمالك: "قالو لي غني عشان مبادرة لا للتعصب"

أكد المطرب طارق الشيخ، أنه مشجع لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه غنى الأغنية المثيرة للجدل ضد نادي الزمالك مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، على سبيل الدعابة.

وأضاف الشيخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "إحنا بنعمل أغاني وعكسها، والبرنامج ساخر، ولما قالوا لي غني عن الزمالك رفضت، وعدنا الجزء ده من الحلقة أكثر من مرة، لكن قالوا لي هتغني عشان مبادرة لا للتعصب".

وتابع: "بداية الأغنية كانت عن هدف شيكابالا، ولم أقصد إغضاب جمهور الزمالك، لكني كنت أقصد أقول مفيش تعصب، لكن بعد غناء الأغنية نزل عليّ سيل من اللي الناس عارفاه، ماسورة تعصب اتفتحت عليّ".

وأردف: "اتهموني بأني خائن وعميل، وقصدت من الأغنية إن الفريق مش معنى إنه خسر حاجة يبقى خسر كل حاجة، وأعتذر لنادي الزمالك ومشجعيه وإدارييه، والله ما أعرف إن كل ده هيحصل".

طارق الشيخ يدافع عن ميدو: مين مجنون ميتصورش مع الخطيب

وأتم: "أكتر من 200 ألف زملكاوي على الصفحة قعدوا يشتموا"، ليرد عليه مقدم البرنامج ممازحا إياه: "يبان على جمهور الزمالك إنه قليل، لكن إحنا كتير"، وقال الشيخ: "عارف إننا كتير أوي وفي الأيام اللي فاتت كترنا أوي، لكني أقصد إننا مش عشان خسرنا بطولة يبقى خسرنا كل البطولات".

وعن الصورة التي التقطها أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك الأسبق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قال الشيخ: "مين مجنون يشوف كابتن الخطيب وميروحش يتصور معاه؟! ومين مشجع للنادي الأهلي يشوف حسن شحاتة وميتصورش معاه".