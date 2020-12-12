طارق الشيخ: 200 ألف زملكاوي شتموني على صفحتي.. ماسورة تعصب اتفتحت

اعتذر المطرب طارق الشيخ لجماهير نادي الزمالك، بسبب الأغنية المثيرة للجدل ضد الفريق الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، مشددًا على أنه مشجع لنادي الزمالك، كما اشتكى من تعرضه للسباب من عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأغنية، بلغ عددهم نحو 200 ألف شخص.

وقال "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أكتر من 200 ألف زملكاوي على الصفحة قعدوا يشتموا"، ليرد عليه مقدم البرنامج ممازحا إياه: "يبان على جمهور الزمالك إنه قليل، لكن إحنا كتير"، ليقول المطرب: "عارف إننا كتير أوي وفي الأيام اللي فاتت كترنا أوي، لكني أقصد إننا مش عشان خسرنا بطولة يبقى خسرنا كل البطولات".

وأكد المطرب طارق الشيخ، أنه مشجع لنادي الزمالك: "إحنا بنعمل أغاني وعكسها، والبرنامج ساخر، ولما قالوا لي غني عن الزمالك رفضت، وعدنا الجزء ده من الحلقة أكثر من مرة، لكن قالوا لي هتغني عشان مبادرة لا للتعصب".

وتابع: "بداية الأغنية كانت عن هدف شيكابالا، ولم أقصد إغضاب جمهور الزمالك، لكني كنت أقصد أقول مفيش تعصب، لكن بعد غناء الأغنية نزل عليّ سيل من اللي الناس عارفاه، كأن ماسورة تعصب اتفتحت تاني لما اتقالت الأغنية".

وأردف: "اتهموني بأني خائن وعميل، وقصدت من الأغنية إن الفريق مش معنى إنه خسر حاجة يبقى خسر كل حاجة، وأعتذر لنادي الزمالك ومشجعيه وإدارييه، والله ما أعرف إن كل ده هيحصل".

وعن الصورة التي التقطها أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك الأسبق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قال الشيخ: "مين مجنون يشوف كابتن الخطيب وميروحش يتصور معاه؟! ومين مشجع للنادي الأهلي يشوف حسن شحاتة وميتصورش معاه".