طبيب الغلابة الجديد: فتحت عيادة الدكتور مشالي لاستكمال مسيرته

قال الدكتور حسني سعد، طبيب الغلابة الجديد، إنه حدّث عيادة طبيب الغلابة الدكتور محمد المشالي وحدد رسوم الكشف بـ 15 جنيها فقط وتضم العيادة أطباء من تخصصات الباطنة والأطفال والحميات والجراحة العامة ويستقبل كل الحالات غير القادرة.

وأضاف "حسني" في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه مستأجر عيادة الدكتور مشالي من صاحب العمارة مع استكمال مسيرة الدكتور الراحل التي بدأت لعلاج الغلابة.

وتوفى في يوليو، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل إلى المستشفى.

والدكتور محمد مشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة" له عيادة في محافظة الغربية، يكشف فيها على مرضاه بتذكرة سعرها لا يتجاوز الـ10 جنيهات.

وتخرج مشالي في طب قصر العيني، وعمل طبيبا في عدد من الوحدات الريفية داخل محافظة الغربية، وتزوج من طبيبة كيميائية وله 3 أبناء: "عمرو، وهيثم"، مهندسين، ووليد حاصل على بكالوريوس تجارة وموظف بإحدى الشركات العمرانية.

تدرج "طبيب الغلابة" في المناصب داخل مستشفيات محافظة الغربية، فشغل منصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ثم مديرا لمركز طبي "سعيد" في طنطا حتى خروج على المعاش في 2004، ولديه 3 عيادات في مدينة طنطا، بجوار مسجد السيد البدوي، والثانية في قرية محلة روح، والثالثة في قرية شبشير الحصة، بمركز طنطا.