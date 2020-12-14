أدمن "استشارات أسرية": أنا مش خرَّاب بيوت.. وطبيب نفسي: "جروبات بتهبد"

قالت فاتن شعبان، أدمن جروب للاستشارات الأسرية، إن بعض السيدات ترسل لها مشاكلها الاجتماعية عن وجود خلافات مع زوجها أو حماتها وبعدها تستجيب فاتن لها لتطرح عليها حل المشكلة.

وأضافت "شعبان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الجروب يضم بنات فقط وأنها تقدم نصائح إلى السيدات الأخرى دون أي مقابل مادي وترفض لفظ وصفها "خرابة بيوت" وتابعت "الناس واثقة فيا والجروب الأول اتقفل بعد ما وصل إلى نصف مليون عضو".

وأشارت إلى أن الجروب كان يسمى "حد شاف جوزي" وكان هناك أحد الرجال متزوج 3 زيجات بصورة رسمية ومتزوج 4 زيجات عرفية وهي تقوم أحيانا بمسح الصور، وواصلت "أنا بخد المشكلة كوبي واحطها على الجروب ونتناقش لحلها، وأنا مبكشفش عن شخصية الشاكية ومن كتر المشاكل بنسى مين اللي باعتة المشكلة، وكل الجروبات الستات كده فيها عرض مشاكل".

فيما أوضح السيدة نشوى عبر اتصال من خلال برنامج "سكاي بي" أنها صممت "قهوة ستات مفروشة" أن السيدات يشتكين إليها بسبب الرغبة في حل المشاكل، وكانت تكتب آراء وبعدها بدأ السيدات تقدر رأي وترى أني أستطيع تقديم لهم نصيحة وتابعت "إحنا شوية ستات ملاقوش حد يسمعهم بره، الناس كلها على السوشيال ميديا إحنا بنحاول نحل المشاكل مش مؤسسة ومش بنحرض تجاه حد، الفضفضة على الجروب مش نميمة والشاكية متأكدة أني هديها استشارة هتفيدها ومفيش استفادة مادية لكن في دعاية على الجروبات وبيكون في إعلانات، والفترة اللي فاتت الناس اضرت بسبب كورونا والجروبات دي اللي كانت بتقف جنب البيت وأنا مبكلمش على الطلاق، الناس كانت بتسألنا ونفيدهم ونساعد اللي محتاجين لنا واحنا نجحنا بيوت كانت هتقع ستات كانت هتطلق بسبب الأزمات المالية الناتجة عن كورونا"

من جانبه رد الدكتور إبراهيم مجدي، الطبيب النفسي على السيدة موضحا أن كشف الطبيب النفسي في المركز التابع لجامعة عين شمس هو 5 جنيهات، وألمح أن سبب انتشار هذه الجروبات هو أن المصريين يفضلون مبدأ "اسأل مجرب ولا تسأل طبيب"، كما أن هناك وصمة مجتمعية تشير إلى الشخص الذي يذهب إلى الطبيب النفسي على أنه مريض، وهناك شائعة تشير إلى أن كشف الطبيب النفسي غالي جدا، مبينا أن الطبيب لا يتحدث كثيرا لكن هذه "جروبات بتهبد" وهذا سر انتشاره بين عدد كبير من السيدات التي تفضل الحديث.