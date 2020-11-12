طبيب نفسي: ظهور اللقاحات بدول مختلفة في وقت واحد أمر مثير للدهشة

قال الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن ظهور اللقاحات في دول مختلفة في وقت واحد وبكفاءة عالية أمر لافت للنظر ويثير للدهشة.

وأضاف "بحري"، في مداخلة عبر برنامج "سكاي بي" في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن البعض يشكك في صبغة سياسية للقاح، خاصة أن مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، نزلوا واحتفلوا في تجمعات بدون كمامة، متابعا "دي عالم ضايعة"، لافتا إلى أن كل الدول التي أعلنت نيتها إنتاج لقاح خرجت بعد تصريحات شركة "فايزر" لتؤكد فعالية لقاحاتها بنفس الكفاءة التي أنتجها الشركة في أمر يطرح تساؤلات عديدة.

وأشار أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إلى وجود حالة من اللامبالاة عند بعض المواطنين بسبب شعورهم أن الأمر اقتصادي وسياسي، ولم يكن فيروسا يواجه العالم كما نظن، معلقا "تحس أنه كيكة وكل واحد بياخد حته لصالحه، عشان شركة الأدوية بتاعته يتسلط عليها الضوء".

ونصح الأسر بتحمل التدابير الاحترازية وتخطي الاكتئاب الذي يصيب البعض بعد الفيروس، موضحا أن الوقاية خير من العلاج وبديلا عن رمي أنفسنا للتهلكة، قائلا "نلبس الكمامة ونحافظ على نفسنا".