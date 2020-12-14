وزيرة الثقافة تشهد عرضي "لحظة حب" و"سيد درويش" بمسرح البالون

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مسرحية "لحظة حب" ومسرحية "سيد درويش"، اليوم بمسرح البالون بالعجوزة، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة.

وتشهد وزيرة الثقافة العرض المسرحى "لحظة حب" فى الثامنة من مساء بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، وهو من العروض الرومانسية التى تناقش إشكالية الحب على كل مستوياته وبشتى صوره، تأليف محمد الصواف، إخراج ياسر صادق.

كما تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، فى التاسعة والنصف مساء على قاعة محمود رضا بالبالون، العرض المسرحى فنان الشعب "سيد درويش" الذى يسلط الضوء على أهم المحطات الفنية للفنان سيد درويش، أحد رموز الفن فى مصر والوطن العربى، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.

وعرض "سيد درويش" يأتى فى إطار الأهداف الرئيسية التى تولى لها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اهتماما كبيرا لتعريف الأجيال الجديدة بقامات ورموز فنية أعطت الكثير لإثراء الحياة الفنية، كما يأتى العرض ضمن خطة فعاليات قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد.

ويحرص البيت باتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة للمسرح.