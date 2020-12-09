وزيرة الثقافة تفتتح 6 مشروعات بأكاديمية الفنون اليوم

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الأربعاء، مجموعة كبيرة من المشروعات والصروح العملاقة التي تم الانتهاء منها بأكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي.

وتعتبر هذه المشروعات التي تم إنجازها وتشغيلها في وقت قياسي وثبة عملاقة على طريق المستقبل، وهي كالتالي:

1- متحف الفنون الشعبية:

تفتتح وزيرة الثقافة مبنى متحف الفنون الشعبية، والذي يعد مشروعًا حضاريًا عظيمًا طال انتظاره ليخرج إلى النور فى أبهى صورة، فتم تأهيله ووضع خطط تشغيله والعمل على تنفيذه في أقل من عام ليصبح أحد قلاع حفظ وحماية التراث الشعبي المصري.

2- سور أكاديمية الفنون:

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم سور الأكاديمية بعد تطويره وتجميله ليجمع عددًا من اللوحات الفنية لأساتذة وطلاب الاكاديمية من الموهوبين، كما تفتتح سور المكتبات المتطورة لكبرى دور النشر في مصر والتي تقدم خدمة ثقافية لطلاب الأكاديمية، كما تقوم بدورها المجتمعي للارتقاء بثقافة وذوق ووعي أهالي المناطق المحيطة بالأكاديمية.

3- مدرسة الفنون:

هذا الصرح العملاق الذي لا نظير لتعليم مواد الفنون لكافة التخصصات للمراحل دون العليا بالأكاديمية، وتعد هذه المدرسة المتطورة واجهة حضارية للفنون في مصر.

4- مبنى المعهد العالي للموسيقى العربية الجديد:

كما تقوم الدكتورة ايناس عبد الدايم بافتتاح مبنى المعهد العالي للموسيقى العربية الجديد، والذي تحول بعد أعمال الإحلال والتجديد وفقًا لمعايير الجودة مركزًا للإشعاع الفني، ومعهدًا لا مثيل له في كل الأقطار التي تهتم بدراسة الموسيقى العربية.

5- مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية:

يحل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ضيفًا على الأكاديمية حيث يفتتح برفقة الدكتورة ايناس عبد الدايم، أول مدرسة حرفية فنية للتكنولوجيا التطبيقية للمرحلة دون العليا، وذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم والفني، والدكتور عمرو بصيلة مستشار التعليم الفني التكنولوجي وبعض قيادات وزارة الثقافة والشخصيات العامة.

وتعد مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية أحد صروح التحدي والانجاز القياسي زمنًا وعملًا، فقد نشأت الفكرة في سبتمبر الماضي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد مدارس وجامعات التكنولوجيا التطبيقية، وتم توقيع بروتوكول شراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليتحقق الحلم المشترك في أقل من ثلاثة أشهر، وتكون هذه المدرسة هي الأولى من نوعها لتخريج فنيين وتقنيين متخصصين لدعم سوق الصناعات الثقافية الذي يعاني من ندرة هذه المهن وهذه المهارات.

6- مهرجان المسرح العربي زكي طليمات:

تنتهي جولة الدكتورة ايناس عبد الدايم بافتتاح فعاليات مهرجان المسرح العربي زكي طليمات بساحة الأكاديمية ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، والذي يضم 13 عرضًا مسرحيًا ومجموعة من المسابقات والفعاليات الثقافية.