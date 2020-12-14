سباح المانش بعد تعيينه بوزارة الشباب: "فرحان باهتمام الدولة بينا"

عبر محمد الحسيني، سباح المانش وأحد أبطال ذوي الهمم، عن سعادته لتعيينه من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منسقا لأنشطة ذوي الهمم، متابعا: "أنا ناوي أشوف صحابي وزمايلي ذوي الاحتياجات الخاصة عاوزين إيه، ونسجل في السباحة أو الأنشطة التانية".

وأضاف "الحسيني" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أنه سيخدم أصحابه بعد منصبه الجديد، نظرا لأنه يشعر بمشكلاتهم ومتطلباتهم، "أنا فرحان بالحكومة والدولة عشان اهتمت بينا وعملت قوانين الدمج والإعاقة".

ولفت إلى أنه نجح في امتحانات الثانوية العامة، وحصل على 97%، وحاليا هو طالب في كلية آداب جامعة عين شمس.

كان وزير الشباب والرياضة قرر ضم "سباح المانش" إلى مكتب ذوي الهمم والقدرات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، وإشراكه بمتطوعي الوزارة، وبحسب وصف الحسيني، مهام هذا المنصب تتمثل في مشاركته في التنسيق الخاص بالفعاليات المختلفة التي تعقدها الوزارة لدعم ذوي الهمم إلى جانب ظهوره كمذيع لكافة البرامج والأنشطة الخاصة بهم.

كواليس اللقاء الذي جمع الحسيني بوزير الشباب والرياضة حسب رواية السباح الصغير لـ"الوطن" تمثلت في إشادة الوزير بجهده وتقدمه الرياضي خلال السنوات الماضية ورغبته في دعمه ودمجه بشكل أكبر عبر مهام فعلية ورسمية في المجتمع في ظل رغبة الوزارة لدعم مواهب ذوي الهمم.

وكان السباح الصغير اجتاز الثانوية العامة هذا العام بمجموع 97.2% في الشعبة الأدبية دمج، إلا أن تفوق الحسيني الصغير في الرياضة لم يؤثر على مستواه الدراسي يوما، حيث وضع والده له جدولا يوميا خاصا بأيام الدراسة، يبدأه بالذهاب إلى مدرسته صباحا ويعود منها في الثالثة عصرا، ويستبدل ملابسه في عجالة ليلحق بتدريب السباحة الخاص به. وبفخر شديد عبر الأب الحسيني كارم عن سعادته بالمنصب الجديد الذي تولاه ابنه الأكبر، "كنت ليه الأب والأم ورفع راسي".