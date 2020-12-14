ترامب: لن أتلقى لقاح كورونا.. سأنتظر الوقت المناسب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنَّه لا يخطط حتى الآن لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" التي أصابته وشفي منها في وقت سابق، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال ترامب على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يجب على الأشخاص العاملين في البيت الأبيض الحصول على اللقاح في وقت لاحق من برنامج (التطعيم الوطني)، ما لم تكن هناك حاجة ماسة لذلك، لقد طلبت إدخال هذا التعديل، أنا لا أخطط لتلقي اللقاح، لكني انتظر بفارغ الصبر الفرصة لأخذه في الوقت المناسب".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون إليوت، في وقت سابق، إنَّ "المسؤولين رفيعي المستوى من جميع الفروع الثلاثة للحكومة سيتمّ تطعيمهم وفقًا للبروتوكولات التي وضعتها السلطة التنفيذية".

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية أنَّ ذلك يعني، أن موظفي البيت الأبيض على وجه الخصوص، سيتلقون اللقاح في أقرب وقت، بالتزامن مع الفئات المعرضة للخطر من سكان البلاد.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مصادر قولها إنَّ تطعيم المسؤولين الأمريكيين ضد عدوى كورونا "ضروري لتأمين عمل الحكومة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا أعلن عن إصابتهما بعدوى الفيروس التاجي مساء يوم 2 أكتوبر الماضي، وتلقى ترامب العلاج في مركز والتر ريد الطبي بولاية ماريلاند، وبعد 3 أيام غادر المستشفى عائدًا إلى البيت الأبيض.

جدير بالذكر، أنَّ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت يوم 11 ديسمبر الجاري على طلب من شركة "بيونتيك" الألمانية وشريكتها الأمريكية "فايزر" لتسجيل لقاحهما بموجب إجراء عاجل في الظروف الطارئة.