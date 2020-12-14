وزيرة البيئة تفتتح مصنع تدوير القمامة بسيدي سالم في كفر الشيخ

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، لافتتاح عددا من المشروعات بالمحافظة.

ووفق بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، سيجرى افتتاح مشروعات البنية التحتية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ومنها، مصنع سيدي سالم لتدوير المخلفات بعد تطويره، ووضع حجر أساس مصنع العاصمة لمعالجة المخلفات، بالإضافة إلي متابعة تشغيل المعدات المدعومة من البرنامج الوطني.

ووفق البيان، فأنه من المقرر أن توقع الوزيرة بروتوكول تعاون بين البرنامج الوطني والمحافظة وجامعة كفر الشيخ للتعاون فى المجالات البيئية والبرامج التدريبية والتوعوية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، وذلك استكمالًا لمبادرة "اتحضر للأخضر" التى تم تنفيذها فى الجامعة.

يحضر الزيارة عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.