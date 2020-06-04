حملات لنظافة شوارع 4 مدن في كفر الشيخ.. والمحافظ يطالب برفع القمامة

طالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، رؤساء المراكز والمدن والقرى، برفع تراكامت القمامة وتحسين البيئة للمواطنين، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على سلامة العمال.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة، والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة ونقلها للمقالب العمومية، كما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، رفع كفاءة النظافة العامة وإزالة المتولد اليومى من القمامة، و المخلفات والأتربة بالمدينة.

وترأس المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال التجميل وزراعة الأشجار بمختلف الشواطئ، فضلاً عن تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، كما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة والقرى.