رفع تراكمات القمامة من شوارع كفر الشيخ في ثالث أيام العيد 

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، تكثيف حملات النظافة في الشوارع، ورفع المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، وفقا لتعليمات المحافظ اللواء جمال نور الدين.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الطرق وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بقرية دقميرة، كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأتربة، ونقلها للمقالب العمومية بالمدينة.

وترأس اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة لرفع كفاءة النظافة العامة، وتفريغ صناديق القمامة، وتجمعات المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، فيما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة بقرى دمرو، ومنشأة عباس، والورق، ومحيط كوبري العيسوية بقرية تيدا.

وأكد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على استمرار رفع المتولد اليومى من المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، كما أكد نصر عبدالهادي، رئيس مدينة برج البرلس، على تجميل طريق الكورنيش، ومداخل، ومخارج جميع شوارع المدينة.