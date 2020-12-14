وصول أول دفعة من لقاح فايزر لكندا: 30 ألف جرعة للأكثر عرضة للإصابة

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إنَّ أول دفعة من اللقاح ضد كورونا المستجد "كوفيد -19" وصلت إلى كندا، أمس الأحد، ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون في تلقي التطعيم اليوم.

وقال ترودو، على صفحته في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "وصلت إلى كندا الدفعة الأولى من جرعات لقاح فايزر-بيونتيك ضد "كوفيد -19"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين، بعد بريطانيا، تبدأن التطعيم باللقاح.

وستذهب الجرعات الأولى البالغ عددها 30 ألفًا إلى 14 موقعًا في كندا، وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في مقدمة الحاصلين على اللقاح.

وسجلت كندا أكثر من 464 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، ونحو 13500 حالة وفاة، منذ بدء تفشي الوباء.