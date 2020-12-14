وزير الاقتصاد الألماني: انتشار كورونا خرج عن السيطرة

أقر وزير الاقتصاد الألماني، أن انتشار فيروس كورونا في البلاد خرج عن السيطرة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاى نيوز عربية".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أنه سجل 16 ألفا و362 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في برلين منذ بداية الجائحة إلى مليون و337 الفا و78 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول، إنه سجل 188 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 21 ألفا و975 حالة.

وأفادت البيانات أن حوالي 984 ألفا و200 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 330 ألفا و900 حالة نشطة في البلاد.