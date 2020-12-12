حسن خضر: ألمانيا تسجل 30 ألف إصابة يوميا بكورونا و 600 حالة وفاة

قال حسن خضر، القيادي بالحزب الاشتراكي الألماني، إن الوضع خطير للغاية في ألمانيا، فاليوم يمرون بأخطر مراحل انتشار فيروس كورنا المستجد منذ ظهوره في ألمانيا، موضحا أن اجتماع الغد الأحد، بين رؤساء حكومات الولايات الألمانية، يتوقع أن يخرج بعدة قرارات نحو المزيد من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "خضر" خلال لقائه عبر تطبيق "Skype"، مع برنامج "الآن"، المذاع على شاشة "extra news"، أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 30 ألف مصاب يتم تسجيلهم بشكل يومي، إلى جانب 600 حالة وفاة، وهذا رقم كبير للغاية لأننا نتحدث عن تسجيل مليون إصابة شهريا و 18 ألف حالة وفاة، وهذا رقم ضخم للغاية أيضا، حتى في ظل وجود لقاحات للفيروس منتشرة الآن، لأن تطعيم الشعب الألماني باللقاح يتطلب فترة من 3 إلى 4 شهور، وهو ما سينتج عنه أعدد هائلة من الإصابات والوفيات.

وأكد القيادي بالحزب الاشتراكي الألماني، أن الإغلاق هو الأمل لمواجهة الفيروس ولا يمكن أن يفعل في ألمانيا، لأن موظفين المؤسسات الطبية والشرطة والقوات المسلحة، وغيرها من المؤسسات التي تساعد في مواجهة الأزمة من الأساس، في حاجة أن أولادهم يكونوا في المدارس والحضانات، حتى يستطيعوا هم أن يمارسوا أعمالهم، لهذا يدرس الآن ما يمكن الاستغناء عنه فترة قصيرة، وما هو ضروري للغاية، للبدء في عملية توزيع فكرة الإغلاق على الأعمال الأقل أهمية، مع استمرار الحياة.

وأردف أن المدن الألمانية بدأت مؤخرا تجهيز الأماكن التي سيتم فيها توزيع اللقاحات والتطعيمات، لكن هذا لا يعني أن المشكلة تم السيطرة عليها، لأن كل المؤشرات تؤكد ان ألمانيا لن تسطيع سوى تلقيح من 600 ألف إلى 800 الف يوميا، وذلك لأن كل شخص يجب أن يطعم مرتين وليس مرة واحدة فقط، والقدرة الاستيعابية للمعامل الألمانية لا تستطيع أن تستقبل أكثر من ذلك الرقم يوميا، وفي حاجة لشهور طويلة لتطعيم الشعب كله، موضحا أن الجيش الألماني سيكون المسئول على هذه العملية.