المصريون في ألمانيا عن إصابات كورونا القياسية: ننتظر اللقاح

أرقام قياسية جديدة تشهدها ألمانيا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث بلغت الإصابات 28438 إصابة ، كما سجلت 496 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين منذ بداية الجائحة إلى مليون و300516 مصابًا، و21466 حالة وفاة، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ما بين 50 و60 ألف مواطن مصري يعملون ويقيمون على الأراضي الألمانية، وهو ما أحدث حالة من الخوف والقلق على هذه الأعداد الكبيرة، وخاصة في ظل تزايد أعداد الاصابات والوفيات بشكل كبير هناك.

الجالية المصرية في ألمانيا: الحكومة ستطبق الحظر الكلي حتى يناير المقبل

وللحديث عن وضع المصريين في ألمانيا، وحالتهم الصحية في ظل تفشي فيروس "كوفيد 19" في برلين، قال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إن الوضع في ألمانيا يشهد صعوبة بالغة وقلق بسبب تزايد أعداد المصابين الذين وصل عددهم أمس نحو 30 ألف مصابًا، وعدد وفيات بلغ 600.

وأضاف "ثابت" لـ"الوطن"، أن الحكومة الألمانية اجتمعت اليوم، لأخذ بعض الإجراءات الصارمة أمام تفشي فيروس "كوفيد 19"، من بينها تطبيق الغلق الكلي بدءً من يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري وحتى 10 يناير من العام المقبل 2021، مشيرًا إلى أن الغلق يشمل المدارس والمطاعم والمراكز التجارية، ويستثنى محلات الأغذية.

ثابت: لم يسجل المصريون حالات إصابة بفيروس كورونا.. واللقاح سيتوافر للجميع

وعن الحالة الصحية للمصريين بألمانيا في ظل ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، أوضح رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، أنه إلى الآن لم تسجل حالات إصابة بفيروس "كوفيد 19" من المصريين، مشيرًا إلى أن مسؤولي الجالية يتواصلون بشكل مستمر مع جميع المصريين بالأراضي الألمانية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأشار، إلى أنه من المتوقع أن تتوفر لقاحات كورونا خلال نهاية ديسمبر الجاري أو بداية يناير المقبل 2021، مضيفًا أن أولوية الحصول على اللقاحات في ألمانيا تكون للأطقم الطبية وأفراد الجيش والشرطة، ومن بعدهم المواطنين من الفئات المختلفة، لافتًا إلى أن الحكومة الألمانية لن تفرق بين المواطن الألماني الأصل وبين مختلف الأجانب هناك في أحقية الحصول على اللقاحات، وأن الجميع له الحق في أخذ اللقاحات دون تفرقة.