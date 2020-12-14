القوى العاملة: تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات المصريين بالكويت

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالكويت نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها بلغت 23480 ديناراً كويتياً، أي ما يوازي مليون و207 آلاف و341 جنيها مصرياً تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك خلال شهر أكتوبر الماضي عن توفير 107 فرص عمل داخلية ، وتجديد 503 عقود وشهادات إدارية مقدمة لتجديد الإجازات للعاملين المصريين.

وأوضح الملحق العمالي ، أنه تم خلال الشهر تلقي المكتب 18 شكوى تم تسوية 12 شكوى بالطرق الودية، وإحالة 3 شكاوى للقضاء، وما زال هناك 3 شكاوى تحت البحث والدراسة،

فضلا عن القيام 78 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل 3 زيارات للجهات الحكومية لحل مشكلات العمالة بهذه الجهات، فضلا عن 18 زيارات لمنشآت أصحاب الأعمال، وعقد 6 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، والرد على 51 استفسارًا العمالة المصرية بالكويت من خلال المكتب، فضلا عن 7 اجتماعات مع رئيس البعثة الدبلوماسية ، 17 اجتماعا مع رئيس البعثة القنصلية فيما يخص الشأن العمالي .