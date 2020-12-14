"القوى العاملة" تعين 2151 شابا بينهم 20 من ذوي القدرات في الجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة 2151 شاباً، بينهم 20 شاباً من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تمّ تسجيل 5298 راغب عمل منهم 58 من ذوي القدرات، وتوفير 666 فرصة عمل أخرى.

وأوضح وزير القوى العاملة، في بيان صادر اليوم، أنَّه تمّ استخراج 3346 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر نوفمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 92 منشأة، وإعادة التفتيش 160 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ160 منشأة أخرى، إضافة إلى عمل ندوة توعية.

أما في مجال التفتيش العمالي، تمّ التفتيش على 368 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 284 محضراً عمالياً، وبحث 87 شكوى، وعمل ندوتان توعية حضرها 72 شخصاً.

وأوضح مدير المديرية أنَّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، صرفت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 4 منحة زواج بـ12 ألف جنيه، و26 منحة مولود بإجمالي 52 ألف جنيه، و6 منح وفاة بمبلغ 20 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه 84 ألف جنيه، لـ36 حالة، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ7 عمال بمبلغ 1190 جنيهاً.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 74 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 19 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.