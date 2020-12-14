معلومات عن محمد حسين يعقوب أبرزها أدب شقيقته بالعصا وزوج بناته في الـ15

بوست ساخر ورد فيه اسم الداعية محمد حسين يعقوب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحول إلى هاشتاج عبر تويتر، إذ غرّد شاب: "خاطب بنت جميلة ودكتورة وبنت ناس محترمة بس جسمها مليان شوية، أوي، بس مش دي المشكلة أنا بفكر أفسخ الخطوبة دي، خايف جدا يكون عنها مناطق من السودة والأماكن الغامقة، وأنا حابب زوجتي بيضة زي الشيخ محمد حسين يعقوب بس خايف ملاقيش زيها أعمل إيه؟!".

تسببت التغريدة في حالة كبيرة من الجدل بين رواد تويتر، إذ سخر بعضهم بعبارات لاذعة، كان بينها: "عرفت منين يسطا إن الشيخ محمد حسين يعقوب معندوش مناطق غامقة؟"، و"حتى الشيخ محمد حسين يعقوب بيتعاكس!، البلد حصل فيها إيه؟".

لم يفوت محبو يعقوب الفرصة وشاركوا في الهاشتاج الساخر من الداعلية، إذ غرّد أحدهم: "أهل الباطل وخفافيش الظلام ليمكرون مكرا كبارا ويتماءلون لإسقاط مكانة الصالحين في قلوب الناس، برميهم بتلك الاتهامات الباطلة، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ولكن الله لهم بالمرصاد".

وترصد السطور التالية، معلومات عن الداعية الإسلامي السلفي، المولود في 1956، وله العديد من المحاضرات والمؤلفات، واشتهر بإلقاء الدورس في المساجد، وتقديم البرامج الإسلامية على القنوات الفضائية.

معلومات لا تعرفها عن محمد حسين يعقوب

تحدث الداعية في برنامج "أسرة واحدة" عبر قناة "المجد" عن محطات حياته وأبرزها:

- تزوج في سن الـ18 من عمري، وزوّج أبناءه الذكور في سن الـ18 وبناته في سن 15 عاما.

- كان والده يعطيه الخطبة ليكتبها له، وكان يحثه على الحديث في المجالس.

- رزق الله والدي بي بعد 8 إناث متن جميعا إلا واحدة، ولانشغال والدي بالدعوة أعطاني القوامة والريادة في البيت، وأمي كانت تعطيني العصا وتقول أدب أختك إذا وقفت في الشباك مثلا.

- إطلاق اللحية أمر مهم وخطير ومن أكبر عوامل الالتزام والثبات، ومرحلة التجنيد عام 1976 لم تكن فترة جيدة لأني حلقت لحيتي وطحت وغفلت عن الله.

- في التربية: الأم غلبانة لا تعمل شيئا في وجود الأب، وغالبا مفرود يدها إلا أن يستعملها الأب.

- في مصر نعتاد التأريخ بالأشهر الميلادية، وهذه علة نسأل الله أن يغفرها لنا.