محمد حسين يعقوب يتصدر "التريند" بسبب "بوست ساخر": القصة الكاملة

تصدر اسم الداعية محمد حسين يعقوب، اليوم الأحد، التريند على موقع "تويتر"، بعد تداول اسمه في هاشتاج، ليصبح اسم الداعية في مرمى سخرية مستخدمي الموقع، بعد أن زج أحد المغردون باسم الداعية في بوست ساخر.

وبدأت الحكاية صباح اليوم، بتغريدة لشاب يقول، "خاطب بنت جميلة ودكتورة وبنت ناس محترمة بس جسمها مليان شوية، أوي، بس مش دي المشكلة أنا بفكر أفسخ الخطوبة دي، خايف جدا يكون عنها مناطق من السودة والأماكن الغامقة، وأنا حابب زوجتي بيضة زي الشيخ محمد حسين يعقوب بس خايف ملاقيش زيها أعمل إيه؟!"

وأعاد رواد "تويتر" نشر الهاشتاج "محمد حسين يعقوب مصحوبا بعبارات السخرية اللاذعة، منها: "طب وانت عرفت منين ياسطا أن الشيخ محمد حسين يعقوب معندوش مناطق غامقة"، "حتى الشيخ محمد حسين يعقوب بيتعاكس البلد حصل فيها ايه"، وفي تغريدة ثالثة :"طب ماتخطب الشيخ محمد حسين يعقوب يسطا"، "عمري ما كنت أتوقع النهاية دي"، "الناس تتفرج على الشيخ عشان تتعظ وده بيكراش عليه"، "كده وجب عليه النقاب محمد حسين يعقوب، مالهاش حل تاني".

ودخل جمهور يعقوب نفسه على الهاشتاج، ودون أحدهم :"إن أهل الباطل وخفافيش الظلام ليمكرون مكرا كبارا ويتمائلون على إسقاط مكانة الصالحين في قلوب الناس برميهم بتلك الاتهامات الباطلة وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ولكن الله لهم بالمرصاد".

ومحمد حسين يعقوب، داعية إسلامي سلفي مصري، مولود في 1956، وله العديد من المحاضرات والمؤلفات، واشتهر بإلقائه الدورس في المساجد، وتقديم البرامج الإسلامية على القنوات الفضائية.