دير الشايب بالأقصر يرسم رهبان جدد بحضور 3 أساقفة رغم كورونا

شهد دير الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر، إقامة صلوات رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير، وذلك بعد اجتيازهما فترة الاختبار الرهباني المقررة.

وصلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها عدد من أساقفة الكنيسة هم: "الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لأسنا وأرمنت".

وشارك في الصلوات مجمع رهبان الدير وبعض من رهبان ديري القديس الأنبا متاؤس الفاخوري، والشهيد مارجرجس بالرزيقات، وعدد من الكهنة من إيبارشيات دشنا، سوهاج، ملوي، والراهبان الجديدان "الراهب تيموثاوس الشايب، والراهب روفائيل الشايب"، وعقب انتهاء صلوات الرهبنة تولى الأنبا يواقيم خدمة القداس الإلهي.

يذكر أن عدد من الأديرة القبطية أغلقت أبوابها أمام الزيارات والرحلات خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ويبدأ اليوم وحتى عيد الميلاد المجيد، دير السيدة العذراء "السريان" بوادي النطرون، غلق أبوابه في هذا الإطار.

بدءا من اليوم.. دير الأنبا باخوميوس لم يستقبل الزوار وأسر الرهبان

وقال الدير في بيان حمل توقيع الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس الدير، إنه "نظرا للظروف الحالية، ولأجل الوقاية وتجنب التجمعات، يعتذر الدير عن استقبال الزوار وأسر الرهبان، وكذلك الخلوات وحضور السهرات الكيهكية، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى عيد الميلاد المجيد، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات لأي سبب".

كما أعلن دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، بمحافظة المنيا، عن عدم استقبال أي زوار أو رحلات خلال الأيام المقبلة نظرا للظروف الحالية ولأجل الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتجنب التجمعات.

وقال الدير في بيان له، إنه سيتم قصر الاحتفال بعيد الأنبا صموئيل المعترف "شفيع الدير" خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على الرهبان والعمال فقط.

وأشار الدير، إلى أنه بسبب جائحة كورونا والخوف على الجميع سواء زوار أو رهبان تم اتخاذ هذا القرار لأول مرة في تاريخ الدير، بأن لا يفتح أبوابه لنوال البركة التي كان ينتظرها الجميع.

واختتم الدير بيانه بالقول: "نصلى إلى الله أن يرفع عنا الوباء، ونتمنى من الجميع تقبل الأمر وفي أقرب فرصة سنحيط علمكم بفتح الدير".

وكانت عدد من الأديرة القبطية أغلقت أبوابها أمام الزيارات والرحلات خلال الفترة الحالية في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ويبدأ اليوم وحتى عيد الميلاد المجيد، دير السيدة العذراء "السريان" بوادي النطرون، غلق أبوابه في هذا الإطار.

وقال الدير في بيان حمل توقيع الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس الدير، إنه "نظرا للظروف الحالية، ولأجل الوقاية وتجنب التجمعات، يعتذر الدير عن استقبال الزوار وأسر الرهبان، وكذلك الخلوات وحضور السهرات الكيهكية، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى عيد الميلاد المجيد، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات لأي سبب".

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهدت خلال الفترة الأخيرة تصاعد في عدد الوفيات بين الكهنة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ليتخذ إجراءات جديدة لمواجهة تفشي الفيروس بدأ تطبيقها إعتبارا من الاثنين الماضي ولمدة شهر في إيبارشية البابا التي تشمل كنائس القاهرة والإسكندرية، مع ترك حرية تقرير ما تراه الإيبارشيات لكل مطران وأسقف.

وشملت الإجراءات الجديدة تعليق خدمة مدارس الأحد والاجتماعات وجميع الأنشطة الخدمية إلى جانب تعليق خدمة القداسات تمامًا ويمكن لكهنة كل كنيسة إقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد عن خمسة شمامسة.