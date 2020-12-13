محافظ أسيوط يشارك في صلاة جنازة القس باقي صدقة راعي الكنيسة الإنجيلية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأحد مراسم صلاة جنازة القس "باقي صدقة" راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى والملقب بشيخ الرعاة الإنجيليين في مصر الذي انتقل إلى الأمجاد السمائية أمس السبت 12 ديسمبر عن عمر يناهز 91 عامًا بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء.

كما شارك المحافظ في صلاة الجنازة كل من الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والأنبا يوأنس أسقف الأقباط الارثوذوكس بأسيوط وساحل سليم والبداري والأنبا كيرلس مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط والقس نادي لبيب رئيس السنودس الانجيلي والقس ريمون رأفت رئيس المجمع الانجيلي والقس باسم عدلي والقس ايميل زكي وصمويل باقي صدقة عضو المجلس الإنجيلي العام للطائفة الإنجيلية بمصر ونائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي وعدد من القساوسة والخدام وأسرة المتنيح وشعب الكنيسة.

وقدم محافظ أسيوط واجب العزاء لأسرة الفقيد ولجميع شعب الكنيسة وأعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر مؤكدًا أن الفقيد الراحل لعب دورهًا هامًا في النهوض بالكنيسة الانجيلية بأسيوط وفي المشاركة المجتمعية وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الافراح والأحزان كنسيج واحد.

كانت الطائفة الإنجيلية بمصر قد نعت القس باقي صدقة راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط وقالت عنه في بيانها إنه كان نموذجًا مسيحيًا تقيًا وخادمًا عظيمًا وقائدًا من قادة الكنيسة الإنجيلية التزم بكلمة الله وجسّد في خدمته معاني التقوى والإيمان الراعي المخلص والمعلم الذي شكل أجيالًا من قادة الكنيسة نشكر الله لأجل حياته وخدمته المؤثرة ونصلي لأجل العزاء لأسرته وأحبائه وللكنيسة بمصر.

ومن الجدير بالذكر أن القس باقي صدقة ولد في 30 سبتمبر 1929 بشبرا – القاهرة وقام بتدريس اللغة الانجليزية بالتربية والتعليم حتى عام 1976 والتحق بكلية اللاهوت الانجيلية بالقاهرة في عام 1972 وتخرج منها عام 1975 ورُسم ونُصب راعيًا للكنيسة الانجيلية الأولى بأسيوط منذ 5 مارس 1976 ثم عُين نائب رئيس الطائفة الانجيلية بمصر كما عين عضو المجلس الانجيلي العام عدة مرات وتولى رئاسة سنودس النيل الانجيلي مرتين وتولى رئاسة مجمع أسيوط الانجيلي لعدة مرات وأسس الإدارة المالية العامة بسنودس النيل الانجيلي وكان مديرا ورئيسًا لمجلس إدارة كلية اللاهوت الانجيلية بالقاهرة لعدة سنوات وعضو مجلس إدارة لبيت لليان تراشر وقام بتأليف وتعريب وترجمة الكثير من الكتب.