النساء في حياة محمد حسين يعقوب: تزوج 22 مرة منذ 7 سنوات

كشفت مصادر، أن الداعية محمد حسين يعقوب، صاحب الـ64 عاما، تزوج منذ شهور قليلة بفتاة عشرينية جديدة، لتضاف إلى سجل زيجاته المتعددة، لافتا إلى أنه طلق الزوجة الرابعة التي كانت على ذمته من أجل تلك الفتاة، وهو ما اعتاد عليه في زيجاته الكثيرة التي وصلت إلى رقم قد يتخطى الـ30.

وقالت المصادر لـ"الوطن، إن محمد حسين يعقوب يعاني من ازدواجية فكرية، خاصة فيما يخص المرأة؛ إذ يرى في حديثه أمام متابعيه أن نساء الدنيا "فالصو"، والجمال الحقيقي في الحور العين، وفي نفسي الوقت يتزوج الفتاة تلو الأخرى، فلا يمر أكثر من شهرين إلا ويتزوج الجديدة.

صديق الداعية يعقوب يفضح زيجاته

قال الداعية محمود الرضواني، إن محمد حسين يعقوب، يعيش حالة من الهوس بالزيجات المستمرة، خصوصا من الفتيات البكر؛ لدرجة أن عدد زيجاته وصل إلى 22 قبل 7 سنوات.

محمد حسين يعقوب يتصدر "تويتر"

وكان اسم الداعية محمد حسين يعقوب، تصدر أمس الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تداوله في هاشتاج، ليصبح في مرمى سخرية مستخدمي الموقع، بعد أن زج أحد المغردين باسمه في منشور ساخر.

يعود أصل الهاشتاج إلى تغريدة لشاب يقول: "خاطب بنت جميلة ودكتورة وبنت ناس محترمة، بس جسمها مليان شوية، أوي، بس مش دي المشكلة، أنا بفكر أفسخ الخطوبة دي، خايف جدا يكون عندها مناطق من السودة والأماكن الغامقة، وأنا حابب زوجتي بيضة زي الشيخ محمد حسين يعقوب، بس خايف ملاقيش زيها أعمل إيه؟!"

وأعاد رواد "تويتر" نشر الهاشتاج، مصحوبا بعبارات السخرية اللاذعة، منها: "طب وأنت عرفت منين ياسطا أن الشيخ محمد حسين يعقوب معندوش مناطق غامقة"، "حتى الشيخ محمد حسين يعقوب بيتعاكس البلد حصل فيها إيه؟"، وفي تغريدة ثالثة: "طب ما تخطب الشيخ محمد حسين يعقوب يسطا"، "عمري ما كنت أتوقع النهاية دي"، "الناس تتفرج على الشيخ عشان تتعظ وده بيكراش عليه"، "كده وجب عليه النقاب محمد حسين يعقوب، مالهاش حل تاني".