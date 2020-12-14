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محمود مسلم

صفقة عسكرية بين تونس وتركيا لشراء طائرات مسيرة ومحطات تحكم أرضية

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(وكالات)
01:41 م | الإثنين 14 ديسمبر 2020
وزارة الدفاع التونسية

وزارة الدفاع التونسية

كشفت وسائل إعلام تركية، أن وزارة الدفاع التونسية وقعت عقدًا بقيمة 80 مليون دولار مع الشركة التركية المصنعة للطائرات المسيرة، لشراء 3 طائرات مسيرة من نوع "العنقاء"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت صحيفة "خبر ترك"، أمس الأحد، إلى أن الاتفاق يشمل تسليم 3 طائرات بدون طيار تركية الصنع من طراز "ANKA-S"، و3 محطات تحكم أرضية، وتدريب 52 عنصرا من القوات الجوية التونسية.

وذكرت الصحيفة، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق على كافة المسائل نهاية الأسبوع الماضي، بعد عامين من المباحثات بشأن المسيرة التركية "العنقاء".

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