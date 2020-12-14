"أختاه احذري".. محمد حسين يعقوب حاضر بالكوميك على السوشيال ميديا

قبل أن يتصدر الداعية محمد حسين يعقوب التريندات، بعد الزج باسمه في أحد التغريدات الساخرة التي تحولت لـ"هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كان حاضرا بالفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بجملته الشهيرة "أختاه احذري"، الذي قالها في أحد برامجه، لتتحول لـ"كوميك" شهير، يوضع مصاحبا لصورته، ويستخدمها رواد "السوشيال ميديا"، للسخرية من العديد من المواقف، منها تحذير النفس من خطأ متكرر أو الضحك على حدث محرج، وغيرها.

وكان شابا كتب صباح أمس الأحد، تغريدة عبر موقع "تويتر"، قال فيها: "خاطب بنت جميلة ودكتورة وبنت ناس محترمة بس جسمها مليان شوية، أوي، بس مش دي المشكلة، أنا بفكر أفسخ الخطوبة دي، خايف جدا يكون عنها مناطق من السودة والأماكن الغامقة، وأنا حابب زوجتي بيضة زي الشيخ محمد حسين يعقوب، بس خايف ملاقيش زيها أعمل إيه؟!".

وأعاد رواد "تويتر" نشر الهاشتاج "محمد حسين يعقوب مصحوبا بعبارات السخرية اللاذعة، منها: "طب وانت عرفت منين ياسطا أن الشيخ محمد حسين يعقوب معندوش مناطق غامقة"، "حتى الشيخ محمد حسين يعقوب بيتعاكس البلد حصل فيها إيه".

ودخل جمهور "يعقوب" نفسه على الهاشتاج، ودون أحدهم :"إن أهل الباطل وخفافيش الظلام ليمكرون مكرا كبارا، ويتمائلون على إسقاط مكانة الصالحين في قلوب الناس، برميهم بتلك الاتهامات الباطلة، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ولكن الله لهم بالمرصاد".

"أختاه احذري"

ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جملة محمد حسين يعقوب الشهيرة "أختاه احذري"، التي كانت جزء من برنامجه المذاع عبر قناة الناس؛ للتعبير عن العديد من المواقف الساخرة، مثل المطالبة بالتوقف عن فعل شيء أو عدم تكراره، وغيرها من المواقف.

"أنت أيوه أنت"

وحول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الداعية محمد حسين يعقوب إلى "كوميك"؛ للتنبيه على أي شيء، ويسبقها جملته "أنت أيوة أنت".