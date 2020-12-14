تتصرف إزاي لو مريض كورونا وجالك ضيق تنفس.. العلاج دون استشارة طبيب خطر

مع عودة انتشار فيروس كورونا المستجد، وزيادة أعداد الإصابات في العزل المنزلي، تطرأ على أذهان الجميع العديد من الأسئلة الملحة عن الفيروس وطبيعته، ومنها كيفية التعامل مع حالات ضيق النفس التي تهاجم البعض.

وفي منشور سابق لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ذكرت هيئة الرعاية الصحية، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إنَّ انخفاض نسبة الأكسجين بالدم لأقل من 90% يستوجب التوجة للمستشفى بشكل سريع.

وتابعت هيئة الرعاية الصحية: "إذا شعرت بأعراض فيروس كورونا أو تأكّدت بالتحاليل والفحوصات، وعزلت نفسك منزليًا وبدأت تشعر بمشكلة في التنفس، راقب نسبة الأكسجين في الدم بشكل مستمر".

وفي ظل مواجهة بعض مصابي فيروس كورونا في العزل المنزلي لأعراض ضيق التنفس يلجأون إلى استخدام أنابيب الأكسجين، وهو ما حذر منه الأطباء المتخصصون.

أخصائي صدر: لا يفضل استخدام أنبوبة الأكسجين في المنزل دون استشارة الطبيب

الدكتورة أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن في مستشفى الصدر بالعباسية، أشارت في حديثها لـ"الوطن"، إلى خطورة استخدام أنابيب الأكسجين في المنزل لمصابي كورونا عند الإحساس بضيق النفس دون الرجوع إلى طبيب متخصص، مؤكّدة أنَّ الأمر يتطلب أولًا قياس نسبة الأكسجين ويجب ألا تقل عن 92% وذلك من خلال جهاز مخصص لقياس نسبة الأكسجين للشخص المريض.

وقالت "النمر"، إنَّ الأعراض البسيطة فقط لكورونا هي التي يمكن علاجها بالعزل المنزلي، أما في حالات ضيق التنفس فيجب الاتصال بالأرقام المخصصة من الصحة والتوجه إلى أقرب مستشفى حميات، لافتة إلى أنَّه لا يفضل استخدام أنبوبة الأكسجين في المنزل دون استشارة الطبيب، لأن هناك أنواع مختلفة من الأكسجين منه "فيس ماسك وقسطرة أنفية"، وكل مريض له درجات مختلفة من الأكسجين بحسب حالته الصحية.

أستاذ صحة عامة: أعراض نقص الأكسجين في الدم تتمثل في "نهجان" شديد يصل إلى ضيق النفس

الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، فسّر لـ"الوطن"، أعراض نقص الأكسجين في الدم، والتي تتمثل في "نهجان" شديد يصل إلى ضيق النفس وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى تغير لون الجسم "يميل إلى الزرقة".

وأوضح أستاذ الصحة العامة، أنَّ نقص الأكسجين في الدم يؤدي إلى عدم التركيز في بعض الأحيان، ونوبة غثيان وعدم اتزام، وذلك لأن الأكسجين كلما قل في الجسم يؤثر على وظائف الأجهزة كلها، وهنا يجب استشارة الطبيب على الفور.