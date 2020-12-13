مستشار الرئيس: العالم الآن في حرب شرسة واستنفار لصد فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن اللقاحات بعد إتمام مراحلها الثلاث تذهب إلى المؤسسات العلمية الضخمة مثل هيئة الغذاء والأدوية الأمريكية "FDA"، وهذا يعني أن اللقاحات التي تصدر تكون قد درست من كافة الجوانب بعد إقراره بالإضافة إلى هيئات أخرى مثل هيئة الدواء الأوروبية والبريطانية واليابانية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن هذا الأمر يُعني أن اللقاح درس علميًا وطبيًا وفنيًا لكن الطوارئ وإيجازة الاستخدام يتبعها المتابعة ورصد الآثار الجانبية الذي يحتاج لسنوات لكننا الآن في وضع وباء عالمي وحرب شرسة ضروس والعالم كله يستنفر لوجود لقاح يحد من مخاطر الوباء ومضاعفاته وهذا ماتقوم به اللقاحات.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن اللقاح الصيني الذي تسلمت مصر أول شحنة منه مساء الخميس الماضي يعود لشركة صينية لها وكيل في الامارات العربية المتحدة وشهد تجارب سريرية موسعة في الإمارات والأردن والبحرين ومصر، وهذه التقارير عرضت على اللجان العلمية في مصر المختصة بهذا الامر.

وتابع:" في الأساس عندما نجري تجارب سريرية لاي لقاح لابد أن يكون ملف اللقاح قد عرض على هذه اللجنة".