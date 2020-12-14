"الصحة": إجراء 3 آلاف تحليل"بى سى آر" لمرضى "كورونا" يومياً

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، عن إجراء المعامل المركزية بالوزارة، ويبلغ عددها 60 معملاً بالمحافظات، ما يقرب من 3 آلاف تحليل «بى سى آر» للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد يومياً، لافتاً فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جميع المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مزودة بأحدث التقنيات لإصدار شهادات تحليل الـ«بى سى آر».

مسئول: معامل المحافظات خفّفت الضغط عن القاهرة

وتابع المصدر لـ«الوطن»، أن تزويد وزارة الصحة بمعامل فى مختلف المحافظات أسهم فى تخفيف الضغط عن المعامل الرئيسية فى القاهرة، وأن معامل المحافظات تتولى إجراء مسحات للكشف عن الإصابة، وكذلك للراغبين فى السفر إلى الخارج، وأكد ارتفاع عدد الإصابات خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين، وسيصل العدد نهاية شهر ديسمبر الحالى إلى 800 إصابة، ستقفز إلى 1000 إصابة يومية فى يناير 2021، وفقاً لتقديرات اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس.

وتابع المصدر «أن زيادة الإصابات بنسبة كبيرة سببها دخول فصل الشتاء ونشاط الفيروس فيه، وجزء كبير يقع على عاتق المواطنين، فهناك تراخٍ كبير فى اتباع الإجراءات الاحترازية، واستمرار البعض فى إقامة الحفلات والمناسبات والتجمعات ونسيان وجود فيروس يُسمى كورونا». وأضاف: «الدولة ممثلة فى وزارة الصحة تعمل على توفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات لفيروس كورونا، ومع التواصل بالشأن الخارجى لإفادة نتائج اللقاحات التى دخلت طور التجارب السريرية على اللقاحات، مشيراً إلى أن توفير اللقاحات ليس الحل السحرى للوقاية من كورونا، والحل هو اتباع الإجراءات الاحترازية، كما أن توفير اللقاحات لن يمنع من تسجيل إصابات.

وكانت الوزارة قد بثّت منشوراً توعوياً لها، يؤكد أهمية الحفاظ على غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامات، وأكدت ضرورة عدم استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى، مشيرة إلى التخلص منها بعد استخدامها فى سلة المهملات مغلقة. وشدّدت على ضرورة عدم ارتداء الكمامات الفضفاضة أو الممزقة أو المبللة، لافتة إلى ضرورة نزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس، وضرورة عدم ارتداء الكمامة على منطقة الذقن.

وفى محافظة الغربية، توفيت أمس الدكتورة سمر أبوزيد، إخصائية الأشعة التشخيصية بمستشفى السنطة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، داخل الحجر الصحى بمستشفى المنشاوى العام. ونعت نقابة الأطباء بالغربية، الطبيبة الراحلة التى ظهرت عليها أعراض الإصابة بالفيروس منذ أسبوعين، وتم عزلها داخل مستشفى المنشاوى العام، وتدهورت حالتها الصحية، وتم وضعها داخل العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعى إلى أن وافتها المنية صباح أمس. وفى وقت سابق، كشف مصدر مقرّب من اللواء عبدالله الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة قطور، بالغربية، عن احتجازه بأحد مستشفيات القاهرة، بعد الاشتباه فى إصابته بفيروس كورونا. وقال المصدر لـ«الوطن»، إن عضو مجلس النواب الجديد، يتمتع بصحة جيدة، لكنه يعانى من بعض أعراض الفيروس، إلى جانب إجهاد شديد بسبب الجهد المبذول فى الفترة الماضية خلال فترة الانتخابات البرلمانية. ونوه بحضوره حفلاً جرى تنظيمه احتفالاً بفوزه بمقعد الدائرة، وبمجرد إحساسه بالتعب، تم نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وحالته الصحية مستقرة. وفى كفر الشيخ، توفيت «أشواق. م. هـ»، مهندسة شابة، فى الرابعة والعشرين من عمرها، متأثرة بإصابتها بكورونا، عقب أيام قلائل من ولادتها لطفلتها، وسجل مستشفى الحامول المركزى، وفاة مسن متأثراً بإصابته بالفيروس، خلال وجوده بالرعاية المركزية بالمستشفى.

"شمال سيناء" تحذر مواطنيها

وفى محافظة شمال سيناء، وجّه الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف بمديرية الصحة، تحذيراً للأهالى من التهاون فى الإجراءات الاحترازية، وقال إن الموجة الثانية للفيروس شديدة وخطيرة جداً، وإنها تسبّبت فى زيادة أعداد المصابين فى معظم مناطق المحافظة، سواء فى العريش والشيخ زويد أو بئر العبد وتوابعها. وناشد الدكتور محمد السيد بإدارة الشيخ زويد الصحية المواطنين ضرورة اتباع التعليمات ولبس الكمامة وعدم المصافحة، سواء فى الأسواق أو سرادقات العزاء والأفراح، وضرورة غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات على مدار اليوم، وعدم ترك الأطفال يلعبون فى الشوارع أو النوادى دون أخذ الاحتياطات.

وكان أحد المدرسين بمدرسة الشيخ زويد التجارية توفى جراء إصابته بالفيروس، كما تم تحويل ما لا يقل عن 8 حالات من مستشفى الشيخ زويد إلى مستشفى العريش العام بعد الاشتباه بحالتهم، وكان مستشفى العريش قد استقبل 7 آخرين من أحياء العريش.

وكان بيان صادر من مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء قد سجل 8 حالات شفاء من الفيروس، وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تسجيل عدد 8 حالات شفاء، ولا توجد حالات إصابة أو وفيات جديدة، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 175 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 836 حالة، ووفاة مدرس يبلغ من العمر 53 عاماً.

واشنطن تبدأ توزيع لقاح "فايزر".. والأولوية للأطباء وكبار السن

عالمياً بدأت الولايات المتحدة، أمس، عملية توزيع لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، وانطلقت قافلة من الشاحنات المحملة بحاويات بحجم حقيبة السفر تحتوى على اللقاح، معلنة بدء عملية التوزيع، وتضمنت خطة التوزيع مرافقة ضباط أمن الشحنات، منذ خروجها من المصنع حتى تصل لوجهتها النهائية، وتقرر أن يكون العاملون فى الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون فى دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح، كما أكد البنتاجون أن أولى شحنات اللقاح ستصل الولايات الأمريكية صباح اليوم.

من جهة أخرى، أشارت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، إلى ارتفاع حصيلة وفيات كورونا فى الولايات المتحدة إلى حوالى 305 ألف حالة، وتجاوز إجمالى الإصابات الـ16 مليوناً، فيما ارتفع إجمالى الوفيات حول العالم إلى مليون و614 الف حالة، فيما اقترب المصابون من 72 مليوناً، وفى ألمانيا، قالت المستشارة أنجيلا ميركل، إنه سيتم تشديد إجراءات الإغلاق حتى 10 يناير المقبل، وقالت كوريا الجنوبية إنها تمر بمرحلة حاسمة من تفشى الفيروس تجعلها تفكر فى رفع مستوى التباعد الاجتماعى للمستوى الثالث.

"بيونتك": السيطرة على الفيروس نهاية 2021.. والبحرين توافق على تسجيل اللقاح الصيني

وقال أوجور شاهين، المدير التنفيذى لشركة «بيونتك» الألمانية، التى أنتجت مع شركة «فايزر» الأمريكية اللقاح، إن السيطرة على الوباء ممكنة بحلول نهاية صيف 2021. وأعلنت إيران أنها ستبدأ اختبار اللقاح الإيرانى، الأسبوع المقبل، كما كشفت البرازيل النقاب عن خطتها للتطعيم ضد الفيروس بهدف مبدئى يشمل تطعيم 51 مليون شخص، فى النصف الأول من 2021، وقالت الصحة البرازيلية إن 108 ملايين جرعة ستكون متاحة لتطعيم فى البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة. وأعلن الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر، إصدار الوزارة ترخيصاً لاستخدام الطوارئ للقاح «فايزر»، فيما وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، فى البحرين، على التسجيل الرسمى للقاح كورونا المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية.