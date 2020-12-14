"مجاهد" يكشف أسباب دخول التعليم الفني المصري التصنيف العالمي

علق الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، على دخول مصر في التصنيف العالمي للتعليم الفني، قائلا: إن التصنيف الذي صدر في 9 ديسمبر الجاري هو تصنيف عن طريق البرنامج المائي للأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا التصنيف يتم عمله منذ 4 سنوات بصفة منتظمة، "بيطلع ما يسمي بمؤشر المعرفة بيرتب الدول".

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية ten، أنه منذ عام 2017 يدرس بيانات 138 دولة حول العالم وكل القارات في مجالات مختلفة منها مجال التعليم قبل الجامعي، وليس فقط التعليم الفني، وأيضا التعليم العالي، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والاقتصاد، وكل هذه الأشياء تمثل مؤشر المعرفة 7 قطاعات أو مؤشرات رئيسية، متابعا: "كل مؤشر بداخله مؤشرات فرعية وعدد كبير جدا من الأسئلة وبالتالي يدرس بيانات الدولة مثل بيانات إلتحاق الطلاب بالتعليم الفني، نسبة الطلاب الذين انتهوا من التعليم الأساسي واختاروا أن يلتحقوا بالتعليم الفني".

وتابع أن هناك بعض الدول مثل أفريقيا "مش أكتر من 4% من الطلاب بيختاروا التعليم الفني، ولكن في مصر وصلنا إلى 60% من الطلاب، وهذا مؤشر أنه يوفر فرصة عمل سريعة للطالب أول ما يخلص الثلاث سنوات الدبلوم من الممكن أن يحصل على فرصة عمل، وفي نفس الوقت من الممكن أن يستمر في دراسته الجامعية فهو لديه فرصة للإلتحاق بالجامعة مثل الجامعات التكولوجية".

واستطرد أن المواطنين يدركون الأهمية الكبيرة للاقتصاد وأننا لن نتقدم اقتصاديا إذا لم يكن لدينا تعليم فني جيد ومخرجات جيدة.