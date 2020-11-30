وكيل تعليم مطروح بمدرسة الزراعة المطرية: التعليم الفني قاطرة التنمية

تفقد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مدرسة مطروح الثانوية الزراعية للزراعة المطرية، وبرفقته الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية لموارد مطروح اليوم الإثنين، مؤكدا أن التعليم الفني قاطرة التنمية بالمحافظة.

واطمأن وكيل التعليم على انتظام العملية التعليمية بمدرسة مطروح الثانوية الزراعية للزراعة المطرية، بمقر المركز البحثي، بحضور نبيل نجيب، مدير عام التعليم الفني، والمهندس علي عبد الحكم، مدير مركز التدريب بالمركز.

وتفقد "سلامة" خلال جولة ميدانية الفصول الدراسية لمتابعة شرح المعلمين وتوزيع الكمامات الطبية، في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ووجه وكيل التعليم طلاب مدرسة الزراعات المطرية بضرورة الالتزام الكامل بالجد والاجتهاد والصبر في طلب العلم لتحقيق طموحاتهم في المستقبل.

وأشاد بالتعاون المثمر مع المركز البحثي مثمنا الدور المؤثر الذي يقوم به المركز البحثي في تفعيل التدريبات الزراعية العملية للطلاب، وإرشادهم للأساليب الزراعية الحديثة الملائمة للتربة الصحراوية جيدة الخصوبة، التي تتسم بها أراضى محافظة مطروح.

وقدم سلامة الشكر لمدير التعليم الفني ومسؤولي التنمية المستدامة للتنفيذ النموذجي للإجراءات التي تم اتخاذها في تجهيز الفصول التعليمية للمدرسة الزراعية وتوافر جميع الأجواء الدراسية المناسبة للطلاب، مع تطبيق التباعد الإجتماعي والتوزيع الجيدد للطلاب داخل الفصول الدراسة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والحفاظ على الصحة العامة لجميع الطلاب والعاملين فى المدرسة.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بمدرسة حسن الشربتلي الرسمية المتميزة لغات بحضور مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وهدى إبراهيم، مدير إدارة المدارس الرسمية، وتفقد الفصول التعليمية والحجرات الدراسية، متابعا المستوى العلمي والتحصيلي لطلاب الصفوف الأولى في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالإضافة لمراجعة دفاتر تحضير المعلمين وتصحيح كراسات الواجب للطلاب، وملعب مدرسة الشربتلي للتأكد من التثبيت الجيد لعارضة المرمى وسارى علم الجمهورية، في إطار الحرص على توافر عوامل السلامة والأمان للطلاب.