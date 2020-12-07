"معهد التخطيط" يبحث خطط دمج خريجي التعليم الفني بسوق العمل غدا

يعقد معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، غداً الثلاثاء، الحلقة الثالثة من نشاط "لقاء الخبراء" للعام الأكاديمي 2020/2021 بعنوان: "تنمية الجانب المهارى لخريجي التعليم الفني الصناعي في مصر: الواقع والمتوقع".

يشارك في الندون، الدكتور دسوقي حسين عبدالجليل- الأستاذ بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، والدكتور وائل أحمد زاهر -أستاذ مناهج وطرق تدريس التعليم الفني الصناعي- كلية التربية بجامعة حلوان، والدكتور جمال فخر الدين شفيق أستاذ مناهج وطرق تدريس التعليم الفني الصناعي المساعد بالمركز القومي للبحوث التربوية.

وسبق أن أطلق معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعنوان "الطاقة والتنمية المستدامة" بالقاهرة، حيث افتتح المؤتمر كل من: الدكتور المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد، و الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي (رئيس المؤتمر).

وتناولت الجلسة الأولى: استدامة الطاقة والتنمية خبرات دولية وإقليمية" وناقشت عدة قضايا وهي: انعكاسات اتفاقية باريس على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة "SDGs"، وتأثير اتفاقية باريس على الصناعة البترولية في الدول العربية الأعضاء، والقضايا الخاصة بالسياسات والتكنولوجيا الناشئة في العالم.

أما الجلسة الثانية: فكانت حول الطاقة في إطار المتغيرات الإقليمية والعالمية وتناولت التجربة المصرية لتنمية الطاقة المستدامة محلياً، وفرص التوسع على المستويات الإقليمية والعالمية، واستشراف مستقبل الطاقة في مصر في ظل التحول في نظام الطاقة العالمي، وسياسات تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة في مصر في ضوء التجارب الدولية، والحل المنظومي كمنهج وأداة لمواجهة تحديات تعقيد منظومات الطاقة وتحقيق أمنها واستدامتها.