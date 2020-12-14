بلومبرج: ناقلة إيرانية وصلت الساحل الفنزويلي لشحن النفط الخام

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أمس الأحد، إن ناقلة النفط الإيرانية "ندروس"، وصلت إلى الساحل الفنزويلي، ومن المتوقع أن يتم شحنها بالنفط الخام من ميناء "خوسيه".

وأشارت "بلومبرج"، إلى أنه من المقرر أن تقوم ناقلة النفط الإيرانية بتحميل 1.9 مليون برميل من "Merey 16"، في ميناء "خوسيه"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضحت الوكالة، أنه "تم إدراج شركة النفط الوطنية الإيرانية كعميل للشركة الفنزويلية، وشركة النفط الوطنية الفنزويلية كشاحن"، وتظهر شركة "New Shipping Ltd-LIB" التي ترفع علم بالاو، هي "المالك المستفيد للسفينة".

وأشارت "بلومبرج"، إلى أن ناقلة النفط أغلقت جهاز الإرسال والاستقبال الجمعة الماضية، عند توقفها في ميناء "خوسيه".

ووفقا لبيانات جمعتها "بلومبرج" في سبتمبر الماضي، تعتبر "ندروس" ثاني ناقلة لتحميل النفط الخام لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حيث كانت السفينة الناقلة "هورس" التي ترفع العلم الإيراني، أول من حمل النفط الخام الفنزويلي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.