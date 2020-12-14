روسيا تسجل 450 وفاة و27328 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم، عن تسجيل 450 وفاة جديدة و27328 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك تزامنًا مع إطلاق حملة تطعيم واسعة في مختلف أقاليم روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال مركز مكافحة الوباء، في بيان، إن 18562 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" إلى مليونين و124797 شخصا منذ تفشي بداية تفشي الوباء.

وأظهرت آخر الأرقام والاحصاءات الرسمية تسبب تفشي الوباء في وفاة 47391 شخصا حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات مليونين و681256 في محتلف المناطق الروسية.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء إن 18.9% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض المرض، وسجل عدد الإصابات الجديدة وكذلك الوفيات تراجعا مقارنة بالأعداد التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة.

وأجرت السلطات الصحية في روسيا أكثر من 83 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

وأطلقت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم مجانية شاملة ضد الفيروس، من المقرر أن تشمل جميع المناطق، وتكون فيها الأولوية في البداية للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا، ثم يتم تعميمها على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.