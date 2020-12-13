كورونا يتوحش في روسيا: 488 حالة وفاة و28 ألف إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم، تسجيل 488 حالة وفاة و28 ألفا و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية، في بيان أوردته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أنها بدأت حملة تطعيم واسعة للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.

وزير أمريكي يعلن بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح كورونا في بلاده

وفي الولايات المتحدة،أعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم، عن بدء توزيع اللقاح التجريبي ضد كورونا المستجد، المعتمد في الولايات المتحدة.

وقال عازار في مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بدأنا الآن في توزيع ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا الأول الذي حصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، مشيرا إلى وجود فريق مختص سيقوم بمراقبة وإيصال اللقاح.

وأجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، أمس الاول الجمعة، بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة تبدأ في استخدام هذا اللقاح خارج التجارب السريرية في الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع، أن يتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولا، مع تخزين نفس الكمية منه، تمهيدا لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيتلقون اللقاح أولا.

ولم يتضح بعد ما هي الفئات التي سيتم تطعيمها بالدرجة الأولى، لكن من المرجح أن تعطى الأولوية للكوادر الطبية ونزلاء دور المسنين.