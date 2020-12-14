الصحة تحذر السيدات من مرض خلال فترة الحمل: يزيد وزن الجنين

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والإرشادات خاصة بالسيدات من مرض "سكر الحمل"، مؤكدة أنه عادة لا يوجد أعراض لسكر الحمل ومن الضروري إجراء تحليل لمعدل السكر في الدم مبكرا أثناء الحمل.

وقالت الوزارة، في منشورها التوعوي للوقاية من الإصابة بسكر الحمل: "حافظي على فقدان الوزن الزائد ومارسي النشاط البدني بانتظام، وذلك التخطيط قبل الحمل".

وتابعت الوزارة: "سكر الحمل من الممكن أن يظهر للسيدات الحوامل غير المصابات بداء السكر، والإصابة به يزيد من معدل ارتفاع ضغط الدم خلال فترة الحمل، وقد يعرض الجنين لزيادة الوزن المفرط، وعادة ما يختفي سكر الحمل بعد ولادة الطفل".

وأكدت الوزارة أن 50% من السيدات اللاتي تعرضن للإصابة بسكر الحمل يصابن بداء السكر من النوع الثاني.

وطالبت بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية للكشف على الأمراض المزمنة وسرطان الثدي والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، لافتة إلى أن مواعيد المبادرة كل يوم من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً.

وتشمل المبادرة الكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، إضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.