مستشار وزيرة الصحة توضح الفئات المستحقة للحصول على لقاح "كورونا" أولا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، إن الطواقم الطبية وجميع العاملين بالقطاع الصحي، خصوصا الجزء الخاص بمستشفيات العزل ومستشفيات الصدر والحمايات سيكونون أول الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا، لأنهم خط الدفاع الأول ضد هذا الفيروس المستجد، ثم سيحصل على اللقاح الفئات المعرضة لمشاكل صحية إذا تعرضوا للأصابة بـ "كورونا"، كأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المذاع على شاشة "cbc"، أن مسألة التطعيم باللقاح لن تفرض إجباريا على أحد، بما في ذلك الفئات المستحقة صاحبة أولوية الحصول عليه، فالأمر أختياري ومتروك لحرية كل شخص.

وكشفت أن القريب العاجل سيتم الإعلان رسميا على موقع وزارة الصحة عن موقع وتطبيق يحتوي على كل المعلومات الخاصة باللقاح، وستتاح خدمة تسجيل رغبة الحصول على اللقاح، لتقوم الوزارة بترتيب أولوية المستحقون بالحصول على اللقاح.

وأكدت "عاصم" أن مصر اشتركت بالفعل في التجارب السريرية الخاصة باللقاح الصيني، المستقدم مؤخرا إلى مصر، وصدرت عدة تقارير من أنواع مختلفة عن تلك التجارب، من بينها تقارير متابعة وتقارير أمان، المسئولة عن توضيح أي آثار أو أعراض جانبية للقاح، ليتم تبليغ الجهات المعنية والرقابية بها.

وأشارت إلى أن التجارب المصرية والتي تمت على مجموعة من 3000 آلاف شخص، لم تثبت وجود أي آثار جانبية خطيرة عليهم نتيجة لتطعميهم بهذا اللقاح الى الآن.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السكان، قد قالت إن الوزارة خصصت موقعًا إلكترونيا قررت عدم إطلاقه إلا بعد الحصول على لقاحات كورونا، وعرضته على الحكومة، وسيجرى إطلاقه الأسبوع المقبل، لكي يتسنى للمواطنين التسجيل.

وأردفت سابقا أن مصر في مرحلة التفاوض مع شركة "سينوفاك" لتصنيع لقاح كورونا، إذ طلبت القاهرة من منظمة الصحة العالمية، إيفاد خبراء ومتخصصين، ووصلوا إلى مصر وأصدروا تقريرا بقدرة مصر على إنتاج اللقاح.