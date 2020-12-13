الصحة: مصر شاركت في تجارب اللقاح الصيني ولم نكتشف آثار جانبية خطيرة

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، أن مصر اشتركت بالفعل في التجارب السريرية الخاصة باللقاح الصيني، المستقدم مؤخرا إلى مصر، وصدرت عدة تقارير من أنواع مختلفة عن تلك التجارب، من بينها تقارير متابعة وتقارير أمان، المسئولة عن توضيح أي آثار أو أعراض جانبية للقاح، ليتم تبليغ الجهات المعنية والرقابية بها.

وأشارت "عاصم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "راي عام"، من تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على شاشة "TeN"، إلى أن التجارب المصرية والتي تمت على مجموعة من 3000 آلاف شخص، لم تثبت وجود أي آثار جانبية خطيرة عليهم نتيجة لتطعميهم بهذا اللقاح الى الآن.

وكشفت أن إنتاج اللقاح نفسه سيتطلب وقتا ليس بالقليل، لتغطية عدد سكان العالم، وبالتالي سيتم توزيع اللقاح وفقا لوضع أولويات لمن يستحقون أن يصل إليهم اللقاح أولا، وسيأتي في مقدمتهم الفئات المعرضة أكثر للإصابة كالأطباء والعاملين بالمستشفيات، والفئات المعرضة أكثر للمشاكل الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة والمتقدمين في العمر، وقريبا سيتاح موقع على شبكة الأنترنت لكي يتثنى للمواطنين تسجيل طلبات حصولهم على اللقاح.

وكانت قد قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر في مرحلة التفاوض مع شركة "سينوفاك" لتصنيع لقاح كورونا، إذ طلبت القاهرة من منظمة الصحة العالمية، إيفاد خبراء ومتخصصين، ووصلوا إلى مصر وأصدروا تقريرا بقدرة مصر على إنتاج اللقاح.

وأضافت زايد، "نعمل مع شركة أسترازينيكا، واستقبلت السفير البريطاني أول أمس واتفقنا على الكثير من الخطوات في هذا الصدد، ويوم الجمعة الماضي وقعت مع وزير المالية العقد الذي أرسلناه إلى التحالف الدولي بعد تفويض مجلس الوزراء لنا بقرار من رئيس الوزراء للحصول على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي سيتيحها الاتحاد".