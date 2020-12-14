ريهام عبد الغفور تنشر صورة مع عائلتها: أهلي أولا

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة تجمعها بعائلتها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "عبد الغفور" علي الصورة قائلة، " أهلي أولاً.. ربنا يخلي لنا أهالينا ويبارك في صحتهم وعمرهم يارب".

وتبادل الفنانون التعليقات بينهم، حيث كتب محمد فراج، "أحلى عائلة ربنا يخليكوا لبعض حبيتي"، كما قالت الفنانة حنان مطاوع "ربنا يخليكو لبعض".

وكان آخر أعمال "عبدالغفور" حكاية "ربع قيراط" ضمن مسلسل "إلا أنا"، حيث أعربت عن سعادتها بما تردد عن شروع مجلس النواب، في إجراء تعديلات على بعض المواد القانوينة الخاصة بالأحوال الشخصية، نتيجة القضية التي طرحتها الحكاية.

وقالت ريهام عبد الغفور لـ"الوطن"، إن مقارنة قصة "ربع قيراط" بفيلم "أريد حلًا"، شرف كبير لها، خاصة أن الفيلم قام به عدد كبير من العمالقة في الفن المصري.

"ربع قيراط"، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، ونادية رشاد، ومحمد الصاوي، ومحمد علي رزق، وسناء يوسف، وإبراهيم السمان، وشاهيستا سعد، وعصام السقا، ورضوى جودة، ومحمد رضوان، ومحمد درويش، ومحمد الأحمدي، وبسمة ماهر، ورشا أمين، ومحمود يسري، وعبدالمنعم رياض، وأحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرًا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسية وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".