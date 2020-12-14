 ريهام درويش رئيسا لإعلام آداب كفر الشيخ 

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارا بتعيين الأستاذة الدكتورة ريهام درويش، رئيسا لقسم الإعلام بكلية الآداب، بالجامعة.

وريهام درويش، عضو هيئة تدريس بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، حيث تم نقلها لدرجة مدرس مساعد بالقسم عام 2008م، وتعمل حاليا أستاذ مساعد بقسم الإعلام، وأشرفت على العديد من مشروعات التخرج لشعبتي "الصحافة"، و"الإذاعة والتليفزيون" بقسم الإعلام بكلية الآداب.

ويأتي هذا القرار في إطار سد المواقع الشاغرة بكليات الجامعة، بما يعود بالنفع للصالح العام للكلية والعملية التعليمية.

وسابقا، أعلنت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، حاجتها لشغل وظيفة طبيب مقيم بعددا من الأقسام بالمستشفى الجامعي، موضحة التخصصات والشروط المطلوبة، وهي كالآتي:

- طبيب مقيم جراحة القلب والصدر

- 3 أطباء مقيمون بقسم الباطنة العامة

-طبيبان مقيمان بقسم الكبد والجهاز الهضمي

-طبيبان مقيمان بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية

-طبيب الأشعة التشخيصية

- 3 أطباء جراحة العظام

- 3 أطباء بقسم النساء والتوليد

- 3 أطباء بقسم الجراحة العامة

-طبيبان مقيمين بقسم أمراض القلب

-طبيب بقسم طب السمع والاتزان

-طبيبان بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية

-طبيبان بقسم علاج الأورام

-طبيب بقسم الطب الطبيعي

-طبيبان بقسم الأمراض الصدرية

- طبيبان قسم الأنف والأذن والحنجرة

- 3 أطباء بقسم طب الأطفال

- طبيبان مقيمين بقسم جراحة الأوعية الدموية

-5 أطباء بقسم التخدير

- طبيب بقسم جراحة المسالك البولية

-طبيب بقسم طب وجراحة العيون

- 4 أطباء بقسم العناية المركزة

- طبيبان بقسم جراحة المخ والأعصاب

- طبيبان بقسم الأمراض العصبية والنفسية

وذكرت الجامعة، في بيان، عبر موقعها الرسمي، أن مدة التقدم 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان، ويشترط في المتقدم، أن يكون مصري الجنسية، وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، ولا تقبل الطلبات من الشهادات المعادلة.

كما اشترطت أن يكون قد أمضى سنة الامتياز كاملة عند الإعلان، وألا يكون قد أمضى على تاريخ التخرج (تاريخ الحصول على البكالوريوس) أكثر من سنتين، ألا يكون المتقدم قد رشح أو شغل وظيفة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة كفرالشيخ من قبل، وألا يكون قد تم ترشيحه أو تعيينه في وظيفة طبيب مقيم بإحدى المستشفيات الجامعية أو معيد بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، من تم ترشيحه أو تعيينه بوظيفة طبيب مقيم طبقا لهذا الإعلان لا يحق له بعد ذلك التقدم لأى وظيفة أخرى من وظائف الهيئة المعاونة بمستشفيات جامعة كفرالشيخ أو كلية الطب جامعة كفرالشيخ.

وأكد البيان، تقدم الطلبات شخصيا، بطلب باسم عميد الكلية بمقر الكلية مشفوعة بالمستندات المعلنة على موقع إدارة الجامعة، خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان، ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الإعلان وغير المستوفاة أو المرسلة عن طريق البريد.

للاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة زيارة موقع جامعة كفرالشيخ من هنا