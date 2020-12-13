رئيس جامعة كفر الشيخ: مصر شهدت تطورا كبيرا في مجال البحث العلمي

نظمت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية تحت عنوان "مصر فى مُواجهة التحديات"، والتى حاضر فيها الكاتب الصحفى والإعلامى مصطفى بكرى رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس النواب وبحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور وليد البحيرى عميد كلية الآداب.

وتأتى هذه الندوة تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، فى إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية، والدور الوطنى للجامعة، لتعريف الطلاب بالتحديات التى تُواجه المُجتمع، وتعزيز ثقافة الوعى بقضايا الوطن، كما تهدف إلى غرس قيم الوطنية، والحس الوطني والانتماء لدى الطلاب، وتأكيد الهوية الوطنية المصرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مجال التعليم والبحث العلمي، انطلاقاً من إهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير التعليم بشقيه الجامعى وقبل الجامعى ،إيماناً بالضرورة القصوى لتوفير أحدث وأرقى مستويات التعليم للمواطن المصرى، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة وإحداث طفرة مستدامة فى جودة الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين.

كما أوصى رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بالبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الفتن وتروج للشائعات المغرضة وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات من خلال استضافة الشخصيات والرموز الوطنية في الندوات المختلفة طبقا خطة الموسم الثقافي في الكليات مع إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية .

ورحب الدكتور وليد البحيرى، عميد كلية الآداب بالحضور ووجه التحية والتقدير والشكر لرئيس الجامعة لرعايته الندوة التثقيفية موضحًا أهمية الندوات التي تساهم بشكل كبير في تشكيل وعي الطلاب، كما تحدث الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث مرحبا بالحضور والنائب مصطفى بكرى، مشيرا إلى دوره الوطني والتميز الإعلامي .

ودعا يونس الطلاب إلى التسلح بالعلم والحفاظ على مقدرات الدولة من أجل مصر لبناء الوطن كما حث الطلاب على متابعة الندوات الثقافية للتزود بالمعرفة والوعي، فيما عبر بكرى عن سعادته بوجوده في جامعة كفرالشيخ موجها الشكر والتقدير الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة ونائبه وعميد كلية الآداب.

وأوضح خلال محاضرته الدور الحيوى التى تقوم به وسائل الإعلام فى تعزيز ثقافة الانتماء والوطنية لدى الشباب، بالإضافة إلى تأثيرات الإعلام على المجتمع ، فضلا إلى عرض دقيق لأهم القضايا على الساحة المصرية، واستعراض أهم المشروعات الحيوية و القومية التى تحققت فى عهد القيادة السياسية وأثرت فى بناء الدولة المصرية ودور شعب مصر فى المحافظة على وحدة وسلامة وأمن أراضيه.

وطالب بكري الطلاب بتحري الدقة فيما يقرأون وأوضح المؤامرات التي هدفت الي إسقاط الدولة مشيدا بدور القوات المسلحة البواسل في الحفاظ على كيان الدولة المصرية كما أشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء أحداث ٢٥ يناير.

كما تحدث عن التخطيط الاستراتيجي والمشروعات القومية مشيرا إلى إنفاق ٤ ترليون ونصف جنيه على المشروعات، كما شرح المبادرات الصحية التي يتبناها الرئيس وقال أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعيد بناء الدولة من جديد.

وأشاد رئيس الجامعة، بمواقف بكري، حيث وصفه بأنه أحد أفراد أسرة الجامعة كما وصف شباب مصر والجامعة بالوعي مشيراً إلى أن ثمار التنمية والنهضة غير المسبوقة التي يقودهاالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية المستفيد الأول منها فئة الشباب، مؤكدا أن الرئيس السيسي أعاد جسور الثقة مع الشباب ووضعهم على طريق القيادة .

ووجه رئيس الجامعة حديثه للطلاب بأنهم المستهدفون من تنظيم هذه اللقاءات التنويرية والثقافية التي تحرص إدارة الجامعة على تنظيمها لتنمية روح الولاء و وتعزيز الانتماء لدى الطلاب، مؤكدا ضرورة تحلى طلاب الجامعة بالأخلاق الحميدة الراقية وإحترام الرموز الوطنية وحث الطلاب على قراءة التاريخ المصري الذي يضم الكثير من الإنجازات والقدوة .

أوضح أن هذه الندوات يأتي في إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية والدور الوطني للجامعة لتعريف الطلاب وتعزيز ثقافة الوعي بقضايا الوطن كما تهدف إلى غرس قيم الوطنية والحس الوطني والانتماء لدى الطلاب وتأكيد الهوية الوطنية المصرية وتصحيح المفاهيم المغلوطة.