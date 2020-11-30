جامعة كفر الشيخ تستعرض المشروعات الابتكارية للطلاب

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، فريق وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي "إدارة دعم التميز" لاستلام المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي في الدورة الثانية.

وسلم المحافظ المشروعات الابتكارية لطلاب كليات الطب البيطري والتمريض وكلية علوم الثروة السمكية والمصايد، كما تابع أحدث التطورات بمشروعات "البرنامج التدريبي لدعم مهارات الصيدلي الإكلينيكي" و"خلط المحاليل والتغذية الوريدية"، و"المعلومات الدوائية"، و"الاستشارة الصيدلية" في كلية الصيدلة.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بأن زيارة فريق وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي "إدارة دعم التميز" تأتي في إطار التعاون بين إدارة دعم التميز والجامعة للمتابعة والإشراف على استلام وتسلم مخرجات مشروع "نموذج خاص للتدريب العملي للطالب علي مهارات الخياطة الجراحية البيطرية قائم علي المحاكاة" والممول من إدارة دعم التميز ووحدة إدارة المشروعات، الذى تم تنفيذه ضمن مشروعات الدورة الثانية من مشروعات دعم المشروعات الإبتكارية لطلاب التعليم العالي في كلية الطب البيطري بالجامعة.

كما يتم تسليم مشروع "إنتاج وتسجيل براءة إختراع لمنتج محلي كمحفز للنمو ورافع للمناعة ضد بعض الميكروبات المسببة لنفوق الأسماك" في كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، ومشروع "إنشاء وحدة لتعزيز المهارات الصحية لطلاب جامعة كفرالشيخ والعاملين بها في كلية التمريض".

وأشارإلى حرص الجامعة على تطويرمنظومة التعليم والاختبارات، لرفع مستوى خريجيها لتواكب خريجى الجامعات العالمية فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والمبتكرين والطلاب المتعثرين والطلاب ذوى الهمم تماشيا مع ورؤية مصر 2030، التي تحرص على دعم الابتكار من خلال دعم وتزويد الطلاب بالمهارات والخبرات والمعارف وتنمية وصقل مواهبهم وتبني أفكارهم وابتكاراتهم، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب المفيدة والتي حققت نجاحات عالميا.

وأكد رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تهتم بتوعية طلابها ودعمهم وتشجيعهم للتوجه نحو المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر، وحثهم على التفكير الإيجابي للخروج بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم في بداية تنفيذ مشروعاتهم الخاصة بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.