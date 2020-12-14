مصدر بـ"أورانج": وزرعنا 500 ألف شريحة على فروعنا لتابلت "أولى ثانوي"

قال مصدر مسؤول بشركة أورانج، أن الشركة انتهت من توزيع حوالي 500 الف شريحة خاصة بطلاب الصف الأول الثانوي على كافة الفروع التابعة لها، وأن هناك حوالي 800 فرع تابعة للشركة تقوم بتوزيع الشرائح على الطلاب.

واضاف المصدر لـ"الوطن"، أن بعض الفروع شهدت تكدسًا أمامها، وذلك بسبب الإقبال الكبير من قبل أولياء الأمور على استلام الشريحة، ما اضطر الشركة لسحب الشرائح من الفروع غير المزدحمة وضخها في الفروع التي تشهد زحامًا لتقيل الكثافة.

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العملاء والموظفين من فيروس كورونا

وأكد المصدر، أن اورنج تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية، لمجابهة فيروس كورنا للحفاظ على المترددين على الفروع، وأيضًا الموظفين في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الشركة استغلت السيارات التابعة لها والمتنقلة فى الميدان لتوزيع الشرائح على أولياء الأمور، بالإضافة الى زيادة أعداد الموظفين فى الفروع التي تشهد اقبالًا من المواطنين.

وتابع المصدر، أن "أورانج" بدأت في توزيع الشرائح على الطلاب فور إبلاغها من وزارة التربية والتعليم بداية الشهر الجاري، وأن تكدس المواطنين كان فى بداية التوزيع، بسبب إقبال أولياء الأمور على الفروع، وحاليًا أصبح الوضع طبيعيًا.

وأشار المصدر إلى أن الشركة بذلت كل المجهودات التي يمكن أن تتم فى سبيل تقديم هذه الخدمة إلى الطلاب، مؤكدًا أن الشركة تأخذ أي شكوى محل الجد وتعمل على حلها فور إبلاغها.

وكانت "أورانج" قد أعلنت فى وقت سابق دعهما لجهود الدولة لتطوير التعليم وإمداد الطلبة بأحدث الوسائل التقنية المتوافقة مع أنظمة التعليم الجديدة،

وأطلقت "أورنج" خطوط وباقات إنترنت مميزة لطلبة الصف الأول الثانوي بما يخدم تفعيل "التابلت التعليمي" الذي تسلمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلبة هذه المرحلة، وطرحت الشركة باقات مخفضة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوفير 1000 ميجا بـ5 جنيهات فقط حصرياً.