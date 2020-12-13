بدء توزيع "التابلت" على طلاب الثانوية العامة في شمال سيناء

بدأت الإدارات التعليمية في شمال سيناء في توزيع "التابلت" على طلاب الثانوية العامة، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها وعملية تقوية خطوط الإنترنت، حيث تم تفعيل أجهزة التابلت وتركيب شرائح الإنترنت، وربطها بالوزارة، وسداد كل طالب رسوم التأمين الخاصة باستلام وتوقيع إقرارات التسليم.

وأصدر حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، تعليمات تسليم أجهزة "التابلت" لطلاب الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة.

وأكد "رضوان" أنه تم تسليم شرائح أجهزة التابلت لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام بنسبة 100%، حيث تم تخصيص 8 مراكز لتوزيع شرائح التابلت على مستوى المحافظة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، فى بيان، أن توزيع جهاز التابلت على الطلاب تم بعد سداد كل طالب 100 جنيه رسوم تأمين للجهاز.

وأكدت أن الجهاز محمل عليه المناهج الدراسية في جميع المواد ومتصل بشكل مباشر مع الوزارة، ومحمي من الاختراق أو العبث فيه، ويتم التنبيه على الطلاب بعدم العبث في البرامج والحصول منهم على إقرار مكتوب بذلك بحسب توجيهات وزارة التربية والتعليم على كل إدارات الجمهورية التعليمية.

وتابع أنه حال فقد الطالب للتابلت أو تعرضه للكسر يتم فورا تحرير محضرا بالواقعة، على أن يحصل على جهاز آخر شرط جدية صحة الواقعة، وفي حالة غير ذلك لن يتم تسليمه البديل، أما بخصوص طلاب الصفوف الثاني والثالث الثانوى فإنه حال فقدان التابلت وعدم سداد التأمين سيكون عليهم سداد قيمة الجهاز.

وقامت إدارة الشيخ زويد التعليمية تسليم 293 جهاز تابلت، الخاصة بمدارس الثانوية العامة بعد استلامها من مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم، وذلك لتوزيعها على الطلاب بمختلف الفصول الدراسية.

وتم توزيع 135 جهاز تابلت الى مدرسة الغزالي الثانوية بنات، و129 جهاز تابلت لمدرسة الشيخ زويد العسكرية، و29 جهاز تابلت لطلاب مدرسة الفارابي الثانوية.

وقال سلامة سلمان، مدير عام إدارة الشيخ زويد التعليمية، أنه أصدر تعليمات الى مدراء المدارس الثانوية واخصائيي التطوير التكنولوجي بالعمل على التسليم الفورى للطلاب بالمدارس الثانوية الثلاثة، على أن يتم عقد ندوات لتعريف طلاب الصف الأول الثانوي على الاستخدام الأمثل للأجهزة.