مدير "بنها التعليمية" يتابع تسليم شرائح التابلت لطلاب الثانوية العامة

تابع عبد الرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، تسليم شرائح "التابلت" لطلاب المرحلة الثانوية بمدرستي بنها الثانوية بنين، والشهيد إبراهيم محمد إبراهيم بالمنشية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية.

وجرى تقسيم طلاب 27 مدرسة ثانوية تابعة للإدارة على مدرستين، وفق جدول تم إعلانه، لمنع التزاحم، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد فتح الباب على ضرورة توفير مقاعد للطلاب وأولياء أمورهم وتنظيم دخولهم وتوجيههم عبر ممرات محددة منعا للتزاحم والتكدس خلال استلامهم شرائح النت.

يذكر أن قسم التعليم الثانوي بإدارة بنها قام بتقسيم المدارس، إلى مجموعتين بواقع 13 مدارسة لكل مجموعة، حيث يتم تسليم الشرائح بمدرسة بنها الثانوية بنين، لمدارس "الشيماء الثانوية بنات والبنك الوطني وميت راضي وكفر الأربعين وكفر بطا ودملو ومصطفى كامل والشبان الخاصة والسلام الخاصة والشموت والمدرسة الرياضية".

أما المجموعة الثانية، بمدرسة الشهيد إبراهيم محمد إبراهيم "المنشية العسكرية"، ويتم تسليم الشرائح بها لمدارس "أم المؤمنين الثانوية بنات ودجوي والشهيد جابر ومحمد نجيب الحارثي وعبدالحليم نور الدين وأحمد زويل وأبوبكر الصديق الخاصة وشبلنجة الثانوية والسادات الثانوية وبتمدة ومرصفة ومنصور بدار وسندنهور".