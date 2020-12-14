الضرائب تحذر المصدرين: لا دعم قبل الانضمام للفاتورة الإلكترونية

أطلقت مصلحة الضرائب تحذيرًا للمصدرين ومناشدة للإسراع بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، واشترطت حصول الشركات المصدرة على دعم الصادرات بالتسجيل في المنظومة.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم لتوفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، اعتبارًا من 1 يوليو 2021، إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لأن المُصدرين يتعاملون مع وزارة التجارة والصناعة، ومصلحتي الجمارك والضرائب، وهذه جهات حكومية يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه وفقًا لهذا القرار لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة حال قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وقيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم، سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة، إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2021.

وأضاف "عبدالقادر" أن المصدرين لن يستطيعوا أيضًا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وناشد "عبد القادر" المصدرين ضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 1 يوليو 2021 كي يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التي تقررها الدولة لهم.

يُذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.