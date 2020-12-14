المتحف الكبير يحذر من شركات تنصب على السائحين بحفل افتتاح وهمي

حذر المتحف المصري الكبير من منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى صفحات بعض شركات السياحة، يدعو إلى حفل افتتاحه نهاية 2020، في احتفالية تستمر لـ12 يوما، وتنظيم رحلات لزيارته، وتنفيذ جولات فيه، وحضور الحفل الذي سيقام حسب منشوراتهم نهاية العام الجاري.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات الداعية لرحلات خاصة للمتحف

وأكد المتحف المصري الكبير، في بيان صادر عنه، الاحتفاظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ادعاء بعض الشركات المصرية العاملة في مجال السياحة، الباطل بالتواصل مع إدارة المتحف لتنظيم رحلات زيارة خاصة للمتحف، واستقدام مجموعات سياحية تحت مسمى زيارة المتحف المصري الكبير، موضحا: "لهذا وجب التنويه والتحذير، خاصة أن المتحف ما زال مشروعاً تحت الإنشاء، وجارٍ العمل على الانتهاء منه قريبا".

وأضاف المتحف المصري الكبير: "وبناءً على قرار مجلس الإدارة، أوقفت جميع الزيارات الاستثنائية للمتحف منذ 5 يناير 2020، وحتى إشعار آخر، استعداداً للافتتاح الرسمي"، مؤكداً أنه لا صحة لما تردد عن إمكانية القيام بزيارات خاصة للمتحف، أو افتتاحه خلال 2020؛ إذ أرجئ الافتتاح إلى 2021، بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن منشوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداوله على نطاق واسع، ادعى افتتاح المتحف نهاية 2020، في حفل سيستمر لـ12 يوماً، تعرض فيه أوبرا توت عنخ آمون، التي ألفها الدكتور زاهي حواس، وسيتم تنظيم زيارات خاصة للمتحف بتذاكر vip، يبلغ سعر الواحدة منها 10 آلاف دولار.

وقال مصدر بالمتحف المصري الكبير، إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة؛ إذ يجرى العمل حاليا على وضع اللمسات النهائية للأعمال الإنشائية للمتحف واستقبال الفتارين، وكذلك اختيار التحالف الفائز بإدارة التشغيل في المتحف، كما لم تحدد الشركة المنظمة للحفل بعد، عكس ما تم تداوله.